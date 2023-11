Pour faire des économies, cette maman décide de vivre dans un bus avec ses 5 enfants

Avec ses cinq enfants, Jo Pascoe, basée en Australie, s’est lancée le pari fou de vivre dans un bus totalement aménagé. Et le résultat est bluffant.

Imaginez que vous puissiez complètement réaménager un bus et en faire votre cocon familial ? C’est ce qu’a fait Jo Pascoa, une Australienne, mère de 5 enfants. Alors qu’elle souhaitait faire des économies, vu la hausse du coût de la vie, tout en offrant à ses enfants une vie de voyage et de découvertes : elle a décidé de réaménager un bus. Oui, vous avez bien lu. Résultat : elle vit désormais avec ses enfants dans un bus tout confort et cela lui coûte moins cher qu'une maison.

Un bus design en guise de maison

Sur la plateforme sociale TikTok, la mère de famille a ainsi décidé de partager, en images, son cocon familial. Et le résultat est fascinant. Dans la vidéo partagée sur TikTok qui a fait plus de 3 millions de vues, on découvre un espace parfaitement aménagé et décoré avec goût. Au programme : cinq lits, une salle de bain, une cuisine ouverte, entièrement équipée avec lave-vaisselle, four et réfrigérateur. Le bus a même une climatisation et du chauffage. Les espaces de rangements ont été parfaitement pensés, de quoi gagner de la place. Les fenêtres du bus offrent également une vue panoramique sur l’extérieur. Un cocon moderne qui a de quoi inspirer.

Dans la vidéo, la maman indique : “Ce n’est pas parfait, mais c’est à nous et nous l’avons aménagé pour que cela convienne à toute la famille.” Elle a précisé qu’elle a dépensé pour les travaux environ 160 000€ : “C’est bien moins cher qu’une maison. C’est même moins cher qu’une toute nouvelle caravane.”.

Elle a ensuite conclu : “Nos enfants sont jeunes, ils adorent voyager et explorer notre beau pays, comme nous le faisons. Dans tous les cas, il ne s’agit pas d’une situation figée. Ce n’est pas notre maison pour toujours, nous reprendrons une maison quand nos enfants ne voudront plus vivre dans ce bus.”