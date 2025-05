Thaïs, jetée d'un bus RATP à cause de sa tenue dénudée, est une créatrice OnlyFans, les internautes l'accusent de profiter du buzz

Interdite de monter dans un bus par un chauffeur à cause de sa tenue jugée trop dénudée, une jeune femme du nom de Thaïs fait le buzz sur les réseaux sociaux. Les internautes ont notamment découvert qu’elle avait un compte OnlyFans.

Europe 1 avec Cyril Hanouna, BFMTV et RMC avec Olivier Truchot et Alain Marschall, interview exclusive avec Elle Magazine… Ça ressemble beaucoup à une tournée promotionnelle pour un simple coup de gueule ! Ce mercredi 21 mai, une jeune femme âgée de 22 ans, Thaïs Gauchkarian, s’est présentée partout dans les médias afin de partager son témoignage concernant la polémique qu’elle a enclenché sur TikTok.

En effet, la créatrice de contenus a publié une vidéo rapidement devenue virale, dans laquelle elle se voit interdite de monter dans un bus à cause de sa tenue jugée trop dénudée par le chauffeur. Depuis, Thaïs profite de sa soudaine notoriété pour évoquer son féminisme tandis que la RATP se démène pour éteindre l’incendie.

Crédit photo : Instagram /thaisgauchkarian

Le chauffeur de bus s’est même exprimé auprès de BFMTV afin de présenter ses excuses, justifiant ses remarques sexistes comme un discours protecteur :

Cette explication n'a pas convaincu la créatrice de contenus qui ne se souvient d’aucune bienveillance de la part du chauffeur :

"Quand bien même ce serait pour ma sécurité, il m'aurait dit 'c'est pour vous que je dis ça', là j'essaie de rentrer dans le bus et il me dit que ça ne va pas être possible. Il ne m'a rien expliqué"