Pour la Saint-Pascal, cet Alsacien a convié les Pascal et Pascale du monde entier

Lors de la Saint-Pascal, le 17 mai dernier, un Alsacien a organisé un rassemblement avec tous les Pascal et Pascale du monde. Cette soirée a débuté à 17 heures 17 dans un restaurant strasbourgeois.

Pascal Roelly est un Alsacien âgé de 51 ans qui adore son prénom. À l’occasion de la Saint-Pascal (célébrée le 17 mai), ce dernier organise chaque année une soirée au cours de laquelle sont conviés tous les Pascal et Pascale du monde.

Ce rassemblement insolite, connu sous le nom de «La Confrérie des Bienheureux Pascal et Pascale», a commencé à 17 heures 17. Cette année, le rassemblement s’est déroulé dans un restaurant strasbourgeois. Au total, plus de 50 personnes étaient réunies au Bateau du Rhin.

Comme le précise France 3 Régions, Pascal Roelly a organisé la première fête des Pascal(e) en 2007 : «En lisant les journaux et en regardant autour de moi, j'ai remarqué que les Pascal et Pascale avaient tous et toutes un point commun. Ce sont des gens qui ont l'esprit d'initiative, qui font des choses !», a indiqué l’organisateur de l’événement au site d’information.

Une soirée mémorable

Au cours de la soirée, les participants ont dévoilé l’étendue de leurs talents. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ces derniers sont particulièrement doués :

«On a un Pascal qui est passionné de Johnny Hallyday qui va nous chanter ses tubes, un Pascal qui a créé des jeux en bois, un Pascal magicien qui était finaliste de l'émission Un incroyable Talent …», a expliqué le Bas-Rhinois à nos confrères de RTL.

Une chose est sûre : tous les Pascal ont passé un super moment : «Formidable soirée avec les meilleurs Pascal(e/ine) du monde, réunis ensemble pour partager des valeurs simples comme le respect, la fraternité», peut-on lire sur la page Facebook de l’événement.

À noter que les Marie-Pascale, les Jean-Pascal ou encore les Pascaline étaient également conviés à la fête !