Avec ses 3 lettres, ce prénom japonais à la signification symbolique connaît de plus en plus de succès en France

Les prénoms courts ont la côte et il se pourrait bien que celui-ci, aux origines multiples, devienne un choix évident pour les parents des bébés en 2025.

Quelle sera la tendance des prénoms attribués aux nouveaux-nés pour 2025 ? Les prédictions sont nombreuses, comme avec ce prénom rare qui revient à la mode, ou bien ce prénom féminin de plus en plus répandu chez les parents francophones.

Il en est un, qui fait de plus en plus d’adeptes en France. Cette popularité, ce prénom la doit avant tout à sa taille, trois lettres seulement. De ce fait, il pourrait rejoindre les prénoms courts qui ont la côte dans notre pays comme Léo, indétrônable, Louis, Lucas, Mia ou Jade.

Mais c’est peut-être aussi ses origines multiples et sa signification qui en font un prénom féminin de plus en plus prisé dans nos contrées. Au point de devenir un incontournable de 2025 ?

Le prénom aux multiples origines qui séduit de plus en plus de parents en France

Crédit photo : gpointstudio/ iStock

Ce prénom féminin est japonais mais possède aussi des origines dans la culture biblique. Il s’agit de Noa. Le kanji « No » est une forme possessive et le kanji « a » signifie « amour » ou « affection » en japonais. Tandis que dans la culture hébraïque, il symbolise le « calme » et la « douceur ». C’est peut-être pour cela qu’il séduit tant les parents français et espagnols, chez qui Noa fait partie des prénoms les plus populaires du pays.

D’après le site Auféminin, le prénom Noa est particulièrement répandu à Paris et dans les régions suivantes : le Rhône, la Haute-Garonne et les Bouches-du-Rhône. S’il était encore trop peu connu en France dans les années 1980, il faudra attendre 2003 pour qu’il prenne de l’ampleur puisque 443 petites filles l'ont reçu à leur naissance. Par ailleurs, il est difficile d’évoquer Noa sans penser à son penchant masculin très connu Noah.

Si vous hésitez encore, voici les traits de caractère qui définissent les petites filles qui se prénomment Noa. Les Noa sont attentives, calmes, douces, apaisantes et imprévisibles. Elles sont aussi persévérantes, déterminées, sensibles et dévouées.