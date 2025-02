«C'est agressif» : ce prénom masculin tendance s'impose en 2025 et inquiète les experts

Parmi les nombreux prénoms qui s’imposent en 2025 pour les garçons, il y en a un, d’un autre genre, qui inquiète les experts. On vous en dit plus.

Quoi de plus difficile pour des futurs parents (à part le fait de préparer la chambre du bébé) que le choix du prénom de son enfant ? Avec la multitude d’options disponibles, on pourrait penser qu’il est plus facile de s’y retrouver : que nenni ! La tâche reste toujours très difficile.

La raison ? Un prénom sert à forger une identité, à construire une personnalité et à se développer. Forcément, ça met la pression ! Alors que la plupart des tendances de prénoms cartonnent, comme les choix inspirés de la botanique tels Florentin, Jasmin ou Ambroise ou bien les prénoms plus vintage comme Georges, Louis, Robert, d’autres, semblent plutôt inquiéter les experts en prédictions des tendances.

Des prénoms de garçons "agressifs"

Selon le média Nameberry, les parents cherchent en 2025 l’inspiration dans les noms d’armes à feu. Oui, vous avez bien lu. Sophie Kihm, la rédactrice en chef du média américain spécialisé, a déclaré :

“Beaucoup de ces prénoms sont apparus pour la première fois dans les classements de prénoms de bébés dans les années 2000, notamment Wesson, Caliber, Shooter et Trigger. Les parents utilisent donc des prénoms inspirés des armes et plus généralement ‘agressifs’ pour leurs fils.”

Parmi les prénoms qui sont les plus donnés depuis quelques années dans cette catégorie ? Wesson, inspiré de la marque d’armes Smith & Wesson. Néanmoins, pour 2025, un autre prénom, inspiré des armes et de la violence, gagne du terrain, Archer.

“Les noms les plus populaires aujourd’hui sont un peu plus subtils. Archer faisait autrefois référence à un soldat qui combattait avec un arc, mais cela semble chic et raffiné en 2025. De même, Barrett est un nom de famille sophistiqué qui se trouve également être un fabricant d’armes à feu.”

Une question de refus des diversités de genre ?



Pour Jennifer Moss, fondatrice de BabyNames.com, ces prénoms trop agressifs ou inspirés des armes à feu, comme Archer, sont révélateurs des parents “menacés” par les changements culturels qui s’orientent vers une acceptation plus large des identités :

“Ces prénoms trop violents peuvent être attribués par des parents qui craignent que leur fils ne soit pas masculin (...) Ces parents leur donnent donc un prénom qui est traditionnellement associé à l’agressivité ou à la force, dans l’espoir d’inculquer ces caractéristiques à leur progéniture masculine.”

Pour l’instant, cette tendance s’impose majoritairement aux États-Unis, mais elle pourrait bien voir le jour en France. Alors, qu’en pensez-vous ?