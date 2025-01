Ce prénom français typique est toujours mal prononcé par les étrangers, qui ne savent pas le dire correctement

Un classement des prénoms les moins bien prononcés à l’international vient d’être dévoilé. L’un des plus compliqués à prononcer pour les étranger est français. Il est pourtant très populaire dans notre pays.

Quand il est question pour les nouveaux parents d’attribuer un prénom à leur enfant, ils pensent en général à son originalité, sa signification et à s’assurer qu’il ne puisse pas entraîner de jeux de mots un peu déplacés. Dès lors, la plupart des parents ne pensent pas à la prononciation du prénom en dehors des frontières de leur pays.

C’est bien dommage puisque le site WordFinderX a analysé plus de 12 000 prénoms du globe afin de dresser un classement des prénoms les plus mal prononcés. Pour s’assurer de la bonne prononciation du prénom, ceux qui ont mené l’enquête se sont aidés du site Forvo, un dictionnaire de prononciation des mots internationaux.

Comme vous devez vous en douter, un prénom français très populaire se trouve dans ce classement. Si vous, ou l’un de vos proches portent ce prénom, vous risquez d’avoir les oreilles qui saignent si vous vous rendez à l’étranger.

Ce prénom français est difficilement prononçable pour les étrangers

Crédit photo : Prostock-Studio/ iStock

Dans ce classement, on retrouve le prénom irlandais Saoirse (qui se prononce “soeur-chat”) ou encore Xuxa, un prénom féminin d’origine cubaine (qui se prononce “chucha”). Il est un prénom français, très facile à prononcer pour nous, qui ne l’est pas forcément pour les étrangers, notamment par les Japonais. En cause, son double L et la combinaison de la lettre A et de la lettre U pour former le son O.

Ce prénom, vous l’aurez peut-être deviné, est Guillaume. Très populaire en France entre 1981 et 1986, Guillaume a connu un pic en 1984 avec 9380 bébés ayant obtenu ce prénom, d’après le site Magic Maman. Ce dernier conseille d’ailleurs d’éviter de donner le prénom Guillaume si votre nom de famille commence par les lettres M, O ou Om. En France, on compte 209 795 Guillaume. Il signifie « volonté » et « protection ».

Pour éviter ces quelques problèmes de prononciations, WordFinderX conseille d’opter pour des prénoms courts -qu’ils soient féminins ou masculins- facilement prononçables partout dans le monde : Tom, Emma, Ben, Anna, Lucas, Olivia, Max, Noah…