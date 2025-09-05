Ce lycée a décidé... d'enlever les portes des toilettes pour limiter les mauvais comportements des élèves

Les élèves de ce lycée américain ont eu une grosse surprise à la rentrée : l’établissement a décidé d’enlever les portes extérieures des toilettes, afin de limiter les comportements inappropriés des élèves. Une mesure qui ne fait pas l’unanimité.

Au lycée Oak Park and River Forest, aux États-Unis, des comportements inappropriés ont été signalés par des professeurs, le personnel scolaire, les parents et les élèves dans les toilettes de l’établissement. En effet, certains élèves se cachaient dans les toilettes pour vapoter, pour sécher les cours ou pour se bagarrer.

Crédit photo : iStock

Face à ces mauvais comportements, l’établissement a pris une mesure radicale : supprimer les portes extérieures des toilettes pour que les élèves ne puissent plus s’y cacher. Cette mesure a été prise chez les filles comme chez les garçons et elle rappelle cette décision d'un autre établissement scolaire, qui avait décidé de supprimer tous les miroirs des toilettes pour empêcher les élèves de filmer des vidéos TikTok.

“Les portes ont été retirées uniquement là où cela ne permettait pas de voir directement la zone où se trouvent les cabines ou les urinoirs. Aucune porte de cabine n’a été retirée. Les entrée des toilettes fonctionnent désormais de manière similaire à celles des aéroports, de nombreuses écoles et autres lieux publics où les toilettes n’ont pas de porte d’entrée”, a affirmé la direction de l’établissement.

Des élèves créent une pétition

Comme l’on pouvait s’y attendre, cette décision ne fait pas l’unanimité. Certains élèves estiment que l’établissement aurait pu trouver d’autres solutions pour régler le problème.

“Je pense qu’ils auraient pu introduire d’autres solutions, comme mettre en place des détecteurs de vapotage ou des détecteurs de fumée”, a expliqué Gia Fredrisdorf, un élève de l’établissement, à CBS News.

Crédit photo : iStock

Certains élèves sont tellement mécontents qu’ils ont créé une pétition sur Change.org afin d’exiger la réinstallation des portes des toilettes. Nommée “Nous avons besoin de portes”, cette pétition a été créée par Laila Rosenthal, une lycéenne de l’établissement, et a recueilli 10 929 signatures ce vendredi 5 septembre.

“Les toilettes devraient être un lieu où les élèves et le personnel peuvent profiter d’un moment d’intimité et de sécurité, que ce soit pour se rafraîchir ou pour souffler après une journée scolaire chargée. La décision de supprimer les portes des toilettes ne tient pas compte de ces besoins fondamentaux et contribue involontairement à un climat d’anxiété et de détresse parmi les élèves”, indique Laila sur la pétition.

En plus de cela, la lycéenne soulève un autre argument en mentionnant les tueries qui peuvent avoir lieu dans les lycées américains, comme l’explique L’Internaute.. Dans ce cas, les toilettes peuvent être un excellent refuge. Malgré le mécontentement général, le lycée ne compte pas revenir sur sa décision, d’autant plus que le nombre de comportements inappropriés dans les toilettes a diminué depuis la rentrée scolaire.

Loin de cette polémique, un collège a pris une toute autre décision puisque dans cet établissement, les professeurs passent leur été à redécorer les toilettes avec des messages positifs et inspirants. Une autre façon de faire pour que les élèves se sentent bien dans l'établissement.