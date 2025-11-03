Cette pétition réclame des wagons réservés aux femmes dans les transports en commun

Pour garantir la sécurité des femmes dans les transports en commun, une pétition a récemment été créée afin de demander la création de wagons exclusivement féminins dans les RER d'Île-de-France.

En France, les femmes sont nombreuses à ne pas se sentir en sécurité dans les transports en commun. Pour y remédier, certaines entreprises prennent des initiatives, comme cette femme qui a créé un service de transport de luxe exclusivement féminin. Mais cette mesure pourrait s’élargir de manière générale.

Il y a quelques jours, une pétition a été créée à ce sujet, demandant la création de wagons réservés aux femmes et aux enfants dans les transports en commun, notamment dans les RER d’Île-de-France. Cette mesure est demandée afin de limiter les risques d’agressions sexuelles et sexistes.

“Chaque jour, des milliers de femmes empruntent la ligne RER pour aller travailler, étudier ou rentrer chez elles. Mais au lieu de se sentir en sécurité, elles vivent leurs trajets avec un sentiment constant de vulnérabilité et d’inquiétude. Nous ne pouvons pas rééduquer chaque personne qui ne respecte pas les femmes. Mais nous avons le devoir de faire en sorte que leur comportement ne mette pas en danger la sécurité et la tranquillité des femmes et des enfants”, peut-on lire sur la pétition.

Rassurer les femmes dans les transports

Cette pétition a été créée suite à une nouvelle tentative de viol dans un RER du Val-de-Marne. Si une telle mesure était mise en place dans les transports en commun, de nombreuses femmes seraient rassurées, comme Camille, une usagère interrogée par RMC.

“Quand, dans un wagon, je ne suis qu’avec des hommes, je vais être vigilante, je vais baisser la musique. Je vais juste être à l’affût, parce qu’on ne sait jamais”, a confié Camille, une usagère interrogée par RMC.

Un modèle dans différents pays

La pétition a déjà recueilli plus de 13 856 signatures et les internautes ont été nombreux à donner leur avis sur cette idée.

“Je me suis faite agresser par un homme dans le RER à l’âge de 19 ans, je prends actuellement des médicaments pour calmer mon stress causé par cette agression. Cela aiderait et réduirait le nombre d’agressions”, “Merci pour la création de cette pétition, trop de femmes agressées, c’était nécessaire”, “Il faudrait aussi augmenter considérablement le nombre de policiers ou d’agents de sécurité dans ces trains, notamment aux heures tardives”, peut-on lire dans les commentaires de la pétition.

Un tel système est déjà mis en place dans certains pays comme au Japon, où des wagons réservés aux femmes existent depuis plus de 20 ans, mais aussi en Inde, au Mexique et à Dubaï. En Allemagne, en Autriche et en Suisse, il existe également des zones et des compartiments réservés aux femmes, notamment sur les lignes régionales et de nuit. Dans ces pays, ces mesures ont des effets bénéfiques puisque les femmes affirment se sentir plus en sécurité et protégées.