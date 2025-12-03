Condamnée pour avoir délogé un squatteur manu militari, elle reçoit une immense vague de soutien

Par |

Karine Lellouche

Une propriétaire avait pris les devants sans attendre l’intervention de la justice pour déloger un squatteur. Elle a finalement été condamnée, mais elle peut compter sur le soutien incroyable des internautes.

Il y a deux mois, Karine Lellouche a fait parler d’elle sur le net. Cette propriétaire d’un logement à Andernos-les-Bains, en Gironde, a fait face à un squatteur. Mais elle ne s’est pas laissée faire puisqu’elle a délogé le squatteur de force en faisant appel à des hommes de main.

Cependant, la justice l’a condamnée le 28 novembre dernier à un an de prison avec sursis pour cet acte.

« J’ai choisi la mauvaise solution, tout simplement. Je le paye, j’accepte la peine, mais je voudrais que les lois changent enfin », reconnaissait-elle au micro de CNEWS.

Les deux hommes à qui Karine Lellouche a fait appel ont également été condamnés à dix et douze mois de prison avec sursis. Des décisions qui ont scandalisé les internautes.

Pétition sur téléphoneCrédit photo : AndreyPopov/ iStock

Une propriétaire déloge elle-même son squatter et… est condamnée

Malgré sa condamnation, Karine Lellouche a pu compter sur le soutien de milliers d’inconnus, mais aussi de personnalités, à l’instar de l’ancien gardien de l’Olympique lyonnais, Grégory Coupet, ou encore de David Lisnard, le maire de Cannes.

La propriétaire avait elle-même lancé une pétition avant sa condamnation, qui avait récolté 64 000 signatures. La pétition réclamait des règles plus strictes contre les squatteurs. Et si tout semblait bien parti, Karine Lellouche a vu sa pétition fermée par le site Change.org.

« Étant donné qu’il s’agit d’une affaire légale entre l’auteure de la pétition et la personne mise en cause, nous avons décidé de fermer cette pétition aux nouvelles signatures et d’afficher cet avis de transparence dans l’attente de la décision du tribunal », s’est justifiée la plateforme.

Cependant, les internautes ont volé au secours de la propriétaire en lançant une nouvelle pétition sur Damocles.co cette fois-ci. Elle a fait mieux puisque 105 000 personnes ont déjà signé. La pétition réclame un changement de la loi afin que « la justice soit du côté des victimes, pas des squatteurs. »

Pétition

