Pyrénées-Orientales : cette grotte classée au patrimoine mondial de l'UNESCO est à vendre !

Vous rêvez d’acquérir un bien très atypique ? Alors nous avons trouvé l’annonce qu’il vous faut ! En effet, dans les Pyrénées-Orientales, à Villefranche-de-Conflent, une grotte fortifiée par Vauban vient d’être mise en vente. Il s’agit là d’une opportunité rare de mettre la main sur une propriété unique.

Crédit : AIRHACHE89

À voir aussi

La grotte, connue sous le nom de « Cova-Bastera », est la seule grotte d’Europe classée à l’Unesco. Elle représente un patrimoine d’une valeur presque inestimable car il n’y en a aucune autre sur le marché.

Son propriétaire, Bernard Castillo, aujourd’hui âgé de 67 ans, l’a exploité pendant près de 40 ans et doit désormais raccrocher pour des raisons de santé. Du coup, il cherche un repreneur capable de continuer à faire vivre la grotte et la faire découvrir aux visiteurs à travers un parcours d’environ 800 mètres. Le droit d’accès était payant jusqu’en 2016 et avait depuis été rendu gratuit, mais le prochain propriétaire pourra facilement revenir très facilement à un système de visites payantes avec un guide et l’installation d’une petite boutique de vente de souvenirs.

« Cova-Bastera a un visitorat de 30 000 personnes par an, ce qui n’est pas rien. Beaucoup de petites grottes de France n’ont pas autant de visiteurs. Et c’est l’une des rares grottes, la seule en Europe en tout cas, à être classée à l’inventaire du patrimoine mondial de l’Unesco. Elle jouit d’un emplacement commercial exceptionnel en proximité immédiate du cœur de ville de Villefranche, ce qui est assez rare » a expliqué Roselyne Aulner, la porte-parole de l’Anecat, l’association qui regroupe les gestionnaires des 108 grottes touristiques aménagées pour la visite en France.

Crédit : Google Maps

Une grotte classée à l’UNESCO pour 360 000 euros

À titre informatif, sachez que les transactions de grottes sont assez rares dans l’Hexagone puisque la grotte de Villefranche-de-Conflent est seulement la quatrième après celle de Carbonnière dans le Lot, celle de Fontirou dans le Lot-et-Garonne et celle de la Luire dans la Drôme à être mise en vente sur les 5 dernières années. Pour vous offrir cette petite merveille de la nature, il faudra débourser la somme de 360 000 euros. Cela paraîtra peut-être cher pour certains, mais il faut garder à l’esprit que c’est une véritable opportunité, qui plus est dans une filière en plein essor.

Crédit : tourisme-canigou

Crédit : AIRHACHE89

Cela donne envie, n’est-ce pas ?