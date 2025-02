Sa voisine de siège rejette ses avances, il devient fou de rage et casse le hublot de l'avion... en plein vol

Ce mardi 4 février, un homme s’est montré très agressif dans un avion, à tel point qu’il a mis des coups de poings dans le hublot, jusqu'à ce qu'il finisse par se fissurer.

Quand on prend l’avion, notre vol peut être menacé par les conditions météorologiques, mais aussi les autres passagers. C’est le cas d’un homme, qui a pété à plusieurs reprises dans l’appareil avant de se faire expulser avant le décollage, d’un passager qui a traîté un steward de “serveur”, obligeant l’appareil à faire demi-tour, ou encore de cette femme qui s’est faite expulser de l’avion pour une raison absurde.

Mais ce n'est rien en comparaison à ce qui s'est passé le mardi 4 février. Ce jour-là, un avion piloté par la compagnie aérienne Frontier Airlines reliait Denver et Houston. Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu. 20 minutes après le décollage, un passager a voulu engager la conversation avec une femme assise devant lui. Cependant, cette dernière ne voulait pas discuter, ce qui a fait enrager le passager.

Crédit photo : iStock

Pris d’une violente colère, celui-ci a commencé à frapper le siège et le hublot à côté de lui, en criant dans plusieurs langues. Le passager a mis des coups de poings tellement fort dans le hublot que celui-ci a commencé à se fissurer, inquiétant les autres voyageurs.

Pour le maîtriser, d’autres passagers se sont levés et ont tenté de le ligoter à son siège. Pour cela, ils ont utilisé des moyens de contention improvisés comme des lacets, des ceintures et des écouteurs. Une scène hallucinante pour toutes les personnes à bord de l’avion, encore choquées par cet événement.

“C’était un véritable chaos. C’était la chose la plus terrifiante que j’ai jamais vécue. Nous nous sommes retournés et avons vu ce type qui frappait la fenêtre, nous avons immédiatement crié à l’aide”, J’étais absolument terrifiée. Ma mère et moi trembliions tout le temps et priions. Je ne savais pas ce qui allait se passer, c’était vraiment effrayant”, ont témoigné des passagers de l’avion à Fox 26.