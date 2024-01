Il pète à plusieurs reprises à bord d'un avion, le personnel l'expulse avant de décoller

Le passager d'un vol American Airlines a récemment été viré de l'avion qu'il s'apprêtait à prendre, pour un motif à la fois drôle et affligeant. Récit.

Le savoir-vivre, c'est tout un art qui n'est manifestement pas à la portée de tous !

Illustration avec ce passager sans gêne qui a été débarqué d'un avion en raison de... flatulences excessives.

Oui, vous avez bien lu ! L'individu n'a rien trouvé de mieux à faire que de péter sans interruption dans l'appareil sur le point de décoller, obligeant ainsi le pilote à faire demi-tour.

Il pète sans arrêt dans un avion, le personnel l'expulse juste avant le décollage

Les faits se sont déroulés la semaine dernière à l'aéroport de Phoenix (États-Unis), si l'on en croit l'un des témoins qui a raconté la scène sur le réseau social Reddit. Ce dernier, qui décrit l'incident comme « assez drôle » et « quelque peu divertissant », se trouvait en effet à bord d'un vol American Airlines en partance pour Austin (Texas) lorsqu'il a entendu un l'un des passagers, possiblement ivre, parler bruyamment.

« J'ai remarqué que cet homme était visiblement mécontent de quelque chose, peut-être une gueule de bois ou une journée difficile, mais dès qu'il s'est assis, il a marmonné quelque chose dans sa barbe, comme "putain mais quel enfer", ou un truc du genre », raconte ainsi l'internaute.

« Après plusieurs minutes, les gens étaient assis, mais nous n'avions toujours pas quitté la porte d'embarquement. Tout d'un coup, je l'entends dire à voix haute : "Vous pensiez que c'était impoli ? Et bien que dites-vous de cette odeur ?". Et là, il a pété ! Je ne sais pas ce qui a provoqué ce comportement, et bien qu'il soit assez drôle, il n'était pas justifié, surtout de la part d'un adulte dans un avion (...) avec le gars assis à côté de moi, nous avons échangé des rires et secoué la tête », ajoute le passager.

Mais alors qu'il pensait l'incident clos, le voyageur va de nouveau assister à une scène improbable.

« L'homme qui a pété volontairement décide de dire tout fort et avec condescendance : "eh ouais, tout le monde, mangeons la nourriture qui pue le plus en même temps". Un gars dans la rangée d'en face lui répond alors : "si t'aimes pas ça, t'as qu'à prendre un autre un vol privé". Ce à quoi pétomane (sic) rétorque : "c'est vraiment malpoli". Et c'est là qu'une autre personne à côté lui a dit : "je pense que nous sommes tous d'accord ici pour dire que c'est vous le malpoli". Pétomane a alors répondu un truc du genre "oh c'est tellement petit" (...) Des hôtesses de l'air qui se trouvaient à proximité sont intervenues en lui disant "ça suffit"», poursuit ainsi l'internaute.

Crédit photo : iStock

Suite à ce nouvel incident, l'avion qui avait entamé sa course vers la piste de décollage a soudainement coupé les moteurs puis s'est arrêté. Une annonce a ensuite été diffusée : « Veuillez nous excuser pour cette interruption, mais nous retournons à la porte d'embarquement, nous vous donnerons de plus amples informations dès que nous en saurons davantage », a alors expliqué le personnel de bord, selon le témoin.

La suite, c'est ce dernier qui la raconte :

« Nous retournons à la porte d'embarquement et là une hôtesse informe Pétomane qu'il ne restera pas sur ce vol. Il répond simplement "Je ne comprends pas" et elle lui dit qu'ils en parleront à l'extérieur de l'avion. Il se lève, prend son sac et quitte tranquillement l'avion. Nous avons tous poussé un soupir de soulagement lorsqu'il a été expulsé, je pense que la plupart des gens étaient inquiets de ce qu'il pourrait dire ou faire ensuite. Le voyage n'a été retardé que de 15 à 30 minutes, donc dans l'ensemble, je pense qu'American (la compagnie N.D.L.R) a géré la situation rapidement », détaille ainsi l'internaute.

Comme quoi, la politesse, ce n'est pas donné à tout le monde.