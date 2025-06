Crash en Inde : une vidéo incroyable montre le seul survivant sortant de la carcasse de l'avion juste après l'accident

Le 12 juin, un avion s’est crashé en Inde, tuant tous les passagers à bord hormis un survivant. De récentes images ont dévoilé le moment où ce dernier a réussi à s’extraire de l’avion et a été pris en charge par les secours.

Un avion de la compagnie aérienne Air India s’est crashé le 12 juin dernier, quelques secondes après le décollage. À destination de Londres, ce Boeing 787-8 s’est écrasé sur un bâtiment en Inde, tuant des dizaines de personnes au sol. Un seul passager a survécu tandis que les 241 autres, dont les membres de l’équipage, ont été tués. Le bilan officiel du crash est de 270 morts, ce qui en fait l’une des pires catastrophes aériennes du siècle.

✈️🇮🇳 ALERTE - Un avion d'Air India à destination de Londres avec 242 PASSAGERS à son bord s'est écrasé peu après son décollage, près d'Ahmedabad, en Inde. (ANI) pic.twitter.com/db8FYtKUnE — Mediavenir (@Mediavenir) June 12, 2025

À la suite de cet accident, Air India a dévoilé le montant qui sera versé aux familles des victimes. Si tous les passagers de l’avion sont morts sauf un, une femme a également échappé à la catastrophe. Arrivée en retard à l’aéroport, l’accès de l’avion lui a été refusé.

Le survivant du crash filmé

Le seul survivant, qui était assis à l’avant de l’appareil, a réussi à s’extirper de la carcasse de l’avion après le crash. Il s’agit de Vishwash Kumar Ramesh, un Britannique âgé de 40 ans. Il a expliqué s’être détaché de son siège et avoir poussé sur une ouverture avec sa jambe. Il a ensuite rampé à l’extérieur de l’avion pour se mettre en sécurité.

“Quand je me suis relevé, il y avait des corps tout autour de moi. J’avais peur. Je me suis levé et j’ai couru. Il y avait des morceaux de l’avion tout autour de moi. Quelqu’un m’a attrapé, m’a mis dans une ambulance et m’a emmené à l’hôpital”, a-t-il déclaré, selon des propos relayés par Unilad.

Crédit photo : DD India / YouTube

C’est un miracle que Vishwash Kumar Ramesh ait survécu puisqu’il ne souffre que de blessures mineures, d’écorchures au bras et d’un gonflement des yeux. Récemment, de nouvelles images ont été dévoilées, où on le voit en train de boîter, ensanglanté. Derrière lui, une épaisse fumée noire et des flammes se dégagent du crash. Des dizaines de passants se sont dirigés vers lui pour lui porter secours et le guider loin de l’avion.

A new video shows the moment the sole survivor of #AirIndiaCrash walking out of flames.. @Kshatriyadilip pic.twitter.com/uGB9b4FkDt — The New Indian Express (@NewIndianXpress) June 16, 2025

Pour le moment, les causes du crash restent inconnues. Si une vidéo a dévoilé l’éjection d’un mystérieux objet juste avant l’incident, nous n’en savons pas plus pour le moment. De son côté, Vishwash Kumar Ramesh se rappelle avoir entendu un “bruit fort” et vu des “lumières vacillantes” quelques secondes après le décollage. Les autorités ont pu récupérer deux boîtes noires sur le lieu du crash, qui vont être analysées pour comprendre ce qu’il s’est passé.