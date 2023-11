Privé de WC fonctionnels depuis deux ans, un locataire s'en remet aux sacs poubelles pour faire ses besoins

À Pau, un propriétaire a été sommé de réparer les toilettes de son appartement. Celles-ci seraient hors service depuis deux ans et le locataire fait avec les moyens du bord.

C’est une histoire plutôt insolite que nous rapporte Sud-Ouest, relayant un arrêté pris par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, le 11 novembre dernier, dénonçant “un danger ponctuel urgent dans un logement”. Si la préfecture s’en mêle, c’est parce que le service d’hygiène de la mairie de Pau s’est retrouvé impuissant face à la situation qui traîne depuis deux ans.

En effet, dans cet appartement qui n’avait rien d’insalubre au premier abord, le locataire doit composer avec des toilettes qui ne fonctionnent pas depuis deux ans ! Pour combler ce manque, il est contraint “d'effectuer ses besoins dans des poches poubelles installés en fond de cuvette puis évacuées dans les conteneurs des déchets ménagers, et est obligé d’uriner directement dans la douche”.

Un premier signalement en 2021

Une situation qui avait été signalée au mois de janvier 2021 par un inspecteur de salubrité du service communal d’hygiène et de santé de la ville de Pau. Son rapport recensait alors de “nombreux désordres”, notamment au niveau des toilettes.

Cependant, ce signalement est resté sans réponse de la part du propriétaire, qui n’a effectué aucun travaux. Depuis, le locataire a donc fait avec les moyens du bord mais le service d’hygiène de la ville a déploré l’inaction du propriétaire.

Raison pour laquelle elle a décidé d’en informer la préfecture ! Le propriétaire a désormais dix jours pour réparer les sanitaires de son appartement et en installer de nouvelles, tout en s’assurant de “l’étanchéité et du bon fonctionnement des équipements et des canalisations et de l’évacuation des eaux usées”.

S’il ne fait rien, la préfecture prendra le relais en relogeant le locataire, aux frais du propriétaire ! Ce dernier, interrogé par Sud-Ouest assure pourtant qu’il n’était au courant de rien : “Vous me l’apprenez. Le locataire m’a appelé la semaine dernière pour me dire que le sanibroyeur ne fonctionnait pas et j’ai appelé mon chauffagiste qui doit passer bientôt”.