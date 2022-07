Exaspérée par ses locataires qui ne payent plus, cette proprio a changé les serrures, elle est poursuivie en justice

Alors que les personnes qui louaient sa maison ne payaient plus leur loyer, une propriétaire a décidé d’utiliser la manière forte, ce qui pourrait bien se retourner contre elle.

C’est un nouveau fait divers qui risque de relancer le débat sur les squatteurs !

Une propriétaire de l’Aude est poursuivie en justice pour avoir expulsé elle-même les occupants de sa maison, qui ne lui versaient plus de loyer.

Elle change les serrures de la maison qu’elle loue pour expulser des squatteurs

Exaspérée par le comportement de ces locataires qui ne payaient plus depuis des mois, cette personne, prénommée Maria, a ainsi profité du départ en vacances de ces derniers pour changer les serrures du logement, situé près de Carcassonne.

« J’ai vidé la maison, entièrement. Et quand ils sont rentrés de congés, ils ont appelé la police. Ils ont fait un constat d’huissier, j’ai été convoquée et on est en pleine procédure », a ainsi raconté cette propriétaire au micro de CNews.

Cette dernière est ainsi poursuivie pour vol avec effraction, mais comment la situation a-t-elle pu autant s’envenimer ?

Maria affirme avoir agi après avoir fait « un calcul » de ses éventuelles pertes financières.

« J’ai pensé à la trêve hivernale, j’ai pensé à ce qui allait se passer derrière, à l’argent que j’allais perdre surtout. Parce que ça fait déjà 5 mois que c’est moi qui comble le crédit et eux ne me payent pas. Je me suis dit ‘Je vais me retrouver à plus de 20 000 euros’. Je n’étais pas prête à les perdre », a-t-elle ainsi déclaré.

Si les faits qui lui sont reprochés sont reconnus, Maria encourt jusqu’à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.

De son côté, l’avocate des locataires a dénoncé un comportement « inacceptable », déplorant une « justice privée qui n’a pas sa place en France ».