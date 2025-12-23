Son colis est perdu depuis un an, il décide d'attaquer Chronopost en justice

En décembre 2024, Georges Chevallard a expédié un colis pour sa fille. Cependant, ce colis s’est perdu et cela fait un an que l’habitant n’a aucune nouvelle. Furieux, il a décidé d’attaquer Chronopost en justice.

Quand on commande quelque chose sur internet, les délais peuvent être longs avant de recevoir son colis, notamment à l’approche des fêtes de fin d’année. Si cette attente peut être causée par le nombre important de colis, certains livreurs peuvent faire des erreurs, comme cet homme qui a abandonné 40 colis dans les bois à quelques jours de Noël.

Crédit photo : iStock

Mais cette attente n’est sans doute pas aussi longue que celle qu’a vécu Georges Chevallard, un retraité originaire de Saint-Denis-de-Cabanne, en Auvergne-Rhône-Alpes.

Le colis a été perdu

Le 11 décembre 2024, Georges Chevallard a envoyé un colis à sa fille habitant à Amiens. Le cadeau contenait du foie gras que l’ancien charcutier avait fait lui-même. Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu puisque le colis n’a jamais été livré, comme le révèle Le Progrès.

Crédit photo : iStock

Pour expédier son colis, Georges Chevallard a choisi le transporteur Chronopost et a payé un supplément de 36 euros pour qu’il parvienne à sa fille rapidement. Le colis devait être livré le lendemain, à 13h. Mais même s’il est bien arrivé à Amiens, il a ensuite disparu des radars et a été perdu.

Il attaque Chronopost en justice

Furieux, Georges Chevallard a appelé le transporteur de nombreuses fois pour avoir des explications et a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception, en vain.

“Une simple lettre d’excuse aurait suffi. Mais je n’ai aucune réponse et je ne supporte pas ce mépris. Ceux qui me connaissent savent que je ne lâche rien. Je me sens vexé et humilié par cette situation où un citoyen ne peut finalement rien contre ces grosses entreprises qui sont toutes puissantes, y compris devant la loi”, a déclaré Georges Chevallard à BFMTV.

Face à cette injustice, le retraité a saisi le tribunal de Roanne pour attaquer Chronopost en justice et obtenir réparation. Il demande le remboursement de ses frais d’envoi ainsi qu’une somme choisie par Chronopost afin de compenser le préjudice, qu’il reversera à une association, les Orphelins de la gendarmerie. Si Georges Chevallard saisit la justice, c’est avant tout pour obtenir une réponse de Chronopost, qui l’a ignoré pendant une année entière.

Une chose est sûre : cette année, Georges Chevallard choisira Colissimo pour envoyer ses colis, en espérant qu’il n’ait pas de mauvaise surprise une fois de plus.