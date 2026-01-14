Vous pouvez attaquer un démarcheur en justice s'il vous dit l'une de ces 3 phrases au téléphone

Vous recevez des appels de démarcheurs téléphoniques sans arrêt ? Soyez attentifs à ce qu’ils disent, car vous pourriez les attaquer en justice s’ils prononcent ces trois phrases.

Le démarchage téléphonique est un fléau qui contrarie de nombreux Français. S’il est déconseillé de raccrocher au nez des démarcheurs, il existe quelques astuces à mettre en place pour mettre fin à leurs appels. Vous pouvez par exemple faire attention à ce que vous dites, en prononçant ces trois mots au téléphone, mais aussi être attentif à leur discours pour les piéger.

Crédit photo : iStock

Si vous êtes au téléphone avec un démarcheur, écoutez bien ce qu’il vous dit car vous pourriez l’attaquer en justice s’il prononce trois phrases particulières. Voici lesquelles.

Des phrases illégales

Si votre interlocuteur vous propose une “offre exclusive réservée aux meilleurs clients”, prenez garde. Comme l’explique Maison & Travaux, cette phrase est utilisée pour mettre la personne en confiance et lui faire penser à un privilège. Cependant, cette formulation est interdite puisqu’elle est considérée comme une pratique commerciale trompeuse. Le démarcheur insinue que son client a un statut ou un avantage particulier, ce qui n’est pas le cas.

Crédit photo : iStock

Quand vous recevez un appel, le démarcheur peut également vous indiquer qu’il ne souhaite rien vendre et qu’il veut simplement vous donner des informations. De cette façon, il cherche là aussi à vous mettre en confiance mais en réalité, il a quand même l’intention de vous vendre ses produits. Aujourd’hui, la transparence est obligatoire et les démarcheurs doivent annoncer clairement le caractère commercial de leur appel. S’ils ne le font pas, leur pratique est illégale.

Attaquer des démarcheurs en justice

Enfin, les démarcheurs n’ont pas le droit de vous mettre la pression et de vous inciter à céder à leur offre en vous disant : “Vous devez décider tout de suite” en vous indiquant une offre à durée limitée. En créant ce sentiment d’urgence, ils cherchent à vous pousser à l’achat. Cette méthode est considérée comme une pratique commerciale agressive. Elle est donc illégale.

Vous savez désormais comment vous protéger des démarcheurs, s’ils se montrent trop insistants et qu’ils pratiquent une activité illégale.