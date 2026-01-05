Incendie à Crans-Montana : le gérant du bar défavorablement connu de la justice française

Par |

Incendie au bar Le Constallation

L’incendie du bar Le Constellation dans la nuit du Nouvel An a profondément choqué en Suisse et en France, d’où sont originaires les deux propriétaires. Le gérant du bar est d’ailleurs connu pour d’autres faits par la justice hexagonale.

L’enquête se poursuit sur le terrible incendie du bar Le Constellation, qui a eu lieu dans la nuit du 31 décembre 2025 au 1ᵉʳ janvier 2026.

Un dernier bilan du drame fait état de 40 morts et de 119 blessés. Depuis, les auditions s’enchaînent. Le 2 janvier, c’est le couple de propriétaires, Jacques Moretti et son épouse Jessica, qui s’est exprimé « à titre de personnes appelées à donner des renseignements », indique la procureure générale du canton du Valais.

Alors qu’aucune « responsabilité pénale n’a été établie », nos confrères du Parisien révèlent que Jacques Moretti est bien connu de la justice française. Le sexagénaire originaire de Corse est connu pour des affaires de proxénétisme qui remontent à une trentaine d’années. De plus, on apprend que le propriétaire a également été incarcéré en Savoie dans une affaire d’escroquerie, d’enlèvement et de séquestration il y a vingt ans.

Le gérant du Constellation aurait « mauvaise réputation », selon ses employés.

Bar Le Constallation après l'incendieCrédit photo : AFP

Si le passé judiciaire de Jacques Moretti interroge, une source policière affirme que le propriétaire n’appartient plus au « spectre de la criminalité organisée ». Le couple de restaurateurs a d’ailleurs une certaine réputation à Crans-Montana, où il possède deux autres établissements : le Senso et Le Vieux Chalet (à Lens). Jacques Moretti est plutôt décrit comme « respectueux, avenant et bon vivant » par les clients. Tandis qu’il a une « mauvaise réputation », selon ses employés.

De son côté, le couple assure que Le Constellation a été contrôlé « trois fois en dix ans » et que « tout s’est fait dans les normes ». Des habitants de Crans-Montana précisent que l’établissement, rénové par le couple lors de son acquisition en 2015, était vieux et dans un mauvais état.

D’après les premiers éléments de l’enquête, des bougies incandescentes et des feux de Bengale approchés trop près du plafond pourraient être à l’origine de l’incendie. L’enquête doit également mettre au clair les matériaux utilisés lors des travaux et déterminer si toutes les mesures de sécurité ont été prises.

Pour le moment, Jacques et Jessica Moretti sont prévenus « d’homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence et d’incendie par négligence ».

Suivez nous sur Google News
Incendie Justice

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Pour Demotivateur, Camille met à profit ses compétences dans la rédaction web pour parler de sujets qui lui tiennent à cœur comme la cause animale, l’écologie ou encore l’art. Mais c’est surtout le divertissement et notamment le cinéma et les séries télé qui l’attirent. Chaque jour, Camille espère faire partager sa passion au plus grand nombre avec des articles riches et variés qui pourront plaire au lecteur.

À lire aussi
Un pompier devant un édifice en feu
Un incendie se déclare dans une maison de retraite alors que les résidents dorment
Un camion de livraison Chronopost
Son colis est perdu depuis un an, il décide d’attaquer Chronopost en justice
De l'argenterie
Vol à l’Élysée, l'argentier en chef accusé d’avoir dérobé des milliers d’euros de porcelaine
Salariée regardant sa montre au travail
Son patron la licencie car elle est trop souvent en avance, elle porte plainte mais la justice la... condamne
Capture d'écran montrant l'incendie
Une mère héroïque sauve le propriétaire d'une maison en feu... et meurt dans l'incendie avec son fils