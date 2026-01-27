Safine et Naruto, co-streamers du vidéaste décédé Jean Pormanove, en garde à vue pour violences en réunion et abus de faiblesse

Naruto et Safine, les deux anciens collaborateurs du vidéaste décédé Jean Pormanove, ont été placés en garde à vue pour violences en réunion, dans le cadre d'une enquête ouverte en août 2024.

Déjà pointés du doigt après le décès prématuré en août 2025 du vidéaste Jean Pormanove, qu'ils avaient l'habitude d'humilier dans des lives diffusés sur la plateforme Kick - les deux vidéastes Naruto et Safine sont de nouveau dans la tourmente.

Rattrapés par leurs activités, pour le moins discutables, les deux streamers se retrouvent ainsi dans le collimateur de la justice. Safine Hamadi et Naruto (Owen Cenazandotti de son vrai nom) ont en effet été placés en garde à vue, notamment pour « violences volontaires en réunion sur personne vulnérable ».

Crédit photo : DR

Safine et Naruto en garde à vue pour « violences volontaires sur personne vulnérable »

Les deux vidéastes ont été convoqués ce mardi 27 janvier, indique le procureur de la République de Nice, Damien Martinelli, confirmant ainsi une information de BFMTV. Interrogé par nos confrères de France 3 Côte-d'Azur, le magistrat précise également que cette garde à vue intervient dans le cadre d'une enquête ouverte en décembre 2024.

Naruto et Safine ont été convoqués pour « des chefs de violences en réunion sans ITT, violences en réunion avec arme sans ITT, violences en réunion avec arme sans ITT sur mineurs de 15 ans, violences sur mineur de 15 ans sans ITT, abus de faiblesse, provocation à la haine et à la discrimination en raison du handicap, provocation à la haine et à la discrimination en raison de l'orientation sexuelle, enregistrement et diffusion d'images de violences ».

Le parquet de Nice avait décidé d'ouvrir cette enquête préliminaire suite à la parution d'un article de Mediapart qui mettait en lumière les fréquentes humiliations subies par Jean Pormanove dans les contenus diffusés par le duo de streamers sur la plateforme Kick.

Crédit photo : DR

Pour rappel, Jean Pormanove (Raphaël Graven, de son vrai nom) était apparu à plusieurs reprises dans les contenus de Safine et Naruto qui lui infligeaient des violences et autres humiliations jusqu'à sa mort, en direct, le 18 août 2025. Accusés d'être à l'origine de ce décès brutal, les deux compères avaient alors rejeté ces allégations, affirmant que le traitement subi par le défunt lors des streams était « consenti ».

Le rapport d'autopsie, réalisé après la mort de Jean Pormanove, a par ailleurs conclu que le décès de ce dernier n’avait « pas une origine traumatique » et n'était « pas en lien avec l'intervention d'un tiers ».