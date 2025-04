Elle découvre que son mari fait exprès de serrer trop fort les couvercles de ses bocaux... et demande le divorce

Sur Reddit, une femme a expliqué la raison pour laquelle elle a décidé de divorcer : pendant cinq ans, son mari serrait volontairement tous les couvercles de ses bocaux, qu’elle ne pouvait plus ouvrir. Une mauvaise habitude qui a conduit à la rupture.

Quand on est en couple, le moindre désaccord que nous pouvons avoir avec notre partenaire peut engendrer une dispute et conduire à la rupture. Chaque année, de nombreux couples décident de rompre ou de divorcer pour des raisons particulières, comme cette femme mariée qui a embrassé un chanteur sur scène ou cette autre femme qui s’est lancée sur OnlyFans, au grand regret de son mari.

Mais récemment, une femme a demandé le divorce pour une raison bien plus étonnante.

Cette femme a livré son témoignage sur Reddit et a expliqué la raison pour laquelle elle a décidé de divorcer : son mari serrait tous les couvercles de ses bocaux, à tel point qu’il était impossible pour elle de les ouvrir.

“Ces couvercles de bocaux trop serrés sont devenus un problème quand il venait chez moi, quand on sortait ensemble. Au début, cela ne concernait que les objets qu’il utilisait puis avec le temps, c’est devenu tous ces satanés bocaux en verre avec un couvercle en métal. Il les serrait tellement fort que je ne pouvais plus les ouvrir sans aide”, a-t-elle rédigé sur le réseau social.

Crédit photo : iStock

Ainsi, quand elle était seule chez elle, cette femme ne pouvait pas ouvrir ses bocaux pour cuisiner. Au départ, son mari a prétendu qu’il les serrait si fort pour “conserver la fraîcheur des aliments”. Un argument qui a laissé la femme perplexe. Puis, il lui a simplement dit qu’il s’agissait d’une habitude et qu’il ne faisait pas exprès. Cependant, ce problème a duré pendant cinq années, jusqu’à ce qu’elle n’en puisse plus.

“Le problème s’est aggravé jusqu’à ce que je fasse une crise, que je panique, que je hurle, que je sois frustrée et que je devienne complètement folle. Ça n’a fait qu’empirer jusqu’à ce que j’atteigne le point de rupture. Parfois, je me sens complètement folle d’avoir été aussi énervée à cause des couvercles de bocaux”, a-t-elle confié.

Tout a basculé le jour où son mari s’est absenté de la maison pendant dix jours pour une urgence familiale. Comme elle ne parvenait pas à ouvrir ses bocaux, la femme a demandé de l’aide à son voisin. En lui donnant ses bocaux, elle s’est aperçue que l’un d’eux, que son mari n’utilisait jamais, était également trop serré. Il s’agissait d’un pot de pâte à piment. Le hic : son mari ne mangeait pas de cette pâte, il n’avait donc pas pu l’ouvrir pour s’en servir avant de le refermer. Selon elle, son mari a donc fait exprès de serrer ce pot si fort, pour qu’elle ne puisse pas l’ouvrir.

“Je n’ai pas pu dormir cette nuit-là. Je me suis retournée dans tous les sens toute la nuit. À 10 heures du matin, j’ai compris que je ne pouvais plus rester mariée et j’ai pris rendez-vous avec un avocat pour le lendemain. Il n’y a eu aucun problème, aucune tromperie, aucun abus. Nous avions une vie sexuelle épanouie, nous avions tous les deux un bon travail, une belle maison et aucun problème financier. Il était complètement désemparé à son retour quand je lui ai dis que je voulais divorcer”, a expliqué la femme.