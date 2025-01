Voici le fantasme numéro 1 des femmes, partagé par 40% d'entre elles selon une étude

Aussi fou que cela puisse sembler, presque la majorité des femmes auraient le même fantasme au lit. On vous le dévoile ici.

On le sait : les français font moins l’amour, mais mieux. Et ils semblent plus que décidés à explorer leur sexualité et même, à oser des fantasmes, comme en témoigne une récente étude menée par l’Inserm et l’ANRS dévoilée en novembre 2024. On apprenait notamment dans ce rapport qu’un grand paradoxe se dessinait depuis plusieurs années :

"On constate une plus grande diversité en même temps qu’une moindre intensité de l’activité sexuelle avec un ou une partenaire".

On découvrait aussi que les Français osaient d’autres pratiques sexuelles :

"Le répertoire des pratiques sexuelles s’est sensiblement diversifié au fil du temps.”

Un constat que l’on retrouve dans une récente étude, menée par la plateforme Wyyld, dédiée à la sexualité et qui nous révèle le fantasme préféré des femmes.



Crédit : IStock

Et le fantasme numéro 1 des femmes est...

Loin de nous l’envie de dévoiler tous les fantasmes des femmes, mais selon cette étude, l’imaginaire féminin serait presque collectif. On apprend notamment que 40% des femmes interrogées pour l’étude auraient déclaré avoir le même rêve sous la couette. Alors, quel est ce fameux fantasme ? Avoir un rapport dans un lieu public, se déguiser, faire l’amour avec un.e inconnu.e… Nous sommes loin de tout cela !

Selon le rapport, le fantasme partagé par toutes les femmes interrogées serait de : faire un plan à trois. Oui, vous avez bien lu. Près de la majorité des femmes qui ont participé à l’étude ont déclaré rêver d’une relation intime avec deux partenaires. Et finalement, ce résultat a du sens.



Crédit : IStock

La raison ? Ce fantasme s’invite aussi chez les couples. 56 % des répondants à l’étude en couple ont estimé qu’une telle expérience pouvait raviver la flamme et casser la routine. En clair, le plan à trois séduit de plus en plus de femmes, mais pas que. Alors, surpris ?