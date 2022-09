Au Vietnam, cette maison étroite de 4 mètres de large sur 5 étages est hallucinante !

Cette maison au Vietnam à Hanoï très étroite est hallucinante. L’entreprise ODDO Architects a fait un miracle.

Le Vietnam est bien connu pour ses maisons très étroites. La raison ? Le prix des terrains moins élevé lorsqu'il s'agît de parcelles étroites. Résultat : de nombreuses maisons sont construites en hauteur et longueur. La preuve, avec cette propriété de 4 mètres de large construite à Hanoï par ODDO Architects. L’entreprise a réussi à construire une maison de 5 étages sur cette petite parcelle de terrain et d’en faire un espace de vie ultra moderne et finalement, spacieux.



Crédit : ODDO Architects



Crédit : ODDO Architects

Une maison insolite

Interrogé par Insider, Marek Obtulovic, architecte pour l’entreprise, a expliqué les limites auxquelles il a dû faire face : “Nous avons construit vers le haut afin que chaque membre de la famille de quatre personnes - y compris les deux jeunes enfants - ait son propre espace privé”, a déclaré le professionnel.

Cette maison est conçue d’une étonnante manière. L'entrée principale de la rue mène directement à la cuisine et la salle à manger se trouve au premier étage. Le salon est au troisième étage, niché entre la chambre principale au deuxième et la chambre des enfants au quatrième. Il y a une salle de prière au dernier étage. Côté décoration, les architectes ont opté pour du mobilier minimaliste avec des matériaux naturels et des plantes. Le rendu est canon.

On vous laisse découvrir en images, cette propriété étonnante.



Crédit : ODDO Architects





Crédit : ODDO Architects





Crédit : ODDO Architects



Crédit : ODDO Architects



Crédit : ODDO Architects



Crédit : ODDO Architects



Crédit : ODDO Architects