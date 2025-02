Son téléphone portable explose dans sa poche, elle prend feu en plein milieu d'un supermarché

La semaine dernière, une Brésilienne a vécu une grosse frayeur dans un supermarché lorsque son téléphone portable a explosé dans sa poche.

Une scène pour le moins surréaliste s’est produite le samedi 8 février dans un supermarché très fréquenté d’Anápolis, une ville située au Brésil.

Alors qu’elle était en train de faire ses courses avec son époux, une femme a vécu un moment terrifiant lorsque son smartphone a explosé dans sa poche, rapporte le Daily Mail.

Comme le précise le journal britannique, cet incident a été filmé par les caméras de surveillance du magasin.

Sur ces images qui font froid dans le dos, on voit l’appareil prendre feu sur le pantalon de la victime. Celle-ci se précipite hors de la boutique, tandis que son mari tente d’éteindre les flammes.

Dans la rue, la femme a été secourue par des passants. Son compagnon, Mateus Lima, a déclaré au média brésilien G1 qu'il avait enlevé sa chemise pour éteindre les flammes.

Des brûlures au premier et au second degré

La cliente du supermarché a été transportée à l'hôpital Alfredo Abraão, où elle a été soignée pour des brûlures au premier et au second degré, notamment sur la main, l'avant-bras, le dos et les fesses.

«Elle est très traumatisée (…) Il est donc nécéssaire d’être vigilant car, comme cela lui est arrivé, cela peut arriver à d’autres personnes», a indiqué Mateus Lima à la presse locale.

Le couple avait acheté le téléphone portable, un Motorola E32, en 2024.

Crédit Photo : Capture d'écran / Amazon

Informée de l’incident, l’entreprise américaine a déclaré dans un communiqué qu'elle avait déjà pris contact avec la femme et qu'elle procédait à une « analyse » du téléphone partiellement fondu afin de déterminer la cause de l’incendie.

«La société donne la priorité à la sécurité de ses clients et insiste sur le fait que tous ses produits sont soigneusement conçus et fabriqués selon les normes d'excellence les plus élevées, et qu'ils sont soumis à des tests rigoureux afin d'offrir des performances sûres (…)», a détaillé la société spécialisée dans l’électronique.

Crédit Photo : CCTV

Selon un rapport publié par l'Université de Stanford (États-Unis), les téléphones portables, les ordinateurs portables et les appareils électroniques sont connus pour générer une chaleur excessive.

Cela peut entraîner un dysfonctionnement des appareils et, dans certains cas, l'explosion des batteries au lithium, que l'on trouve dans la majorité des smartphones.