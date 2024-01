Souffrant d'une tumeur au cerveau, il joue de la guitare pendant son opération

En Floride, un musicien a donné un concert inattendu à ses médecins pendant que ces derniers l’opéraient d'une tumeur au cerveau.

Que feriez-vous si l’idée de perdre votre talent était plausible ? C’est la dure question que s’est posée Christian Nolen, un musicien résidant en Floride, qui s’inquiétait de rencontrer des difficultés à jouer de la guitare, notamment au niveau de sa dextérité.

En consultant un médecin, il apprend qu’il est atteint d’une tumeur au lobe frontal droit. En lui proposant l’option de la chirurgie, il lui suggère alors de venir avec son instrument afin de jouer pendant l’opération. Selon lui, cela permet au patient de se montrer agressif vis-à-vis de la tumeur sans endommager ses fonctions cérébrales normales.

“Je n’avais vraiment entendu parler de procédures de cette nature que dans des émissions et des films. J’avais l’impression que c’était une expérience tellement unique que je ne pouvais pas laisser passer, surtout que mes capacités motrices étaient en jeu”, a expliqué le musicien auprès de Fox News.

Crédit photo : Sylvester Comprehensive Cancer Center at the University of Miami Miller School of Medicine

Une chirurgie rock’n’roll

Dix jours après la découverte de sa tumeur, Christian Nolen est donc venu à l’hôpital avec sa guitare sous le bras. Anesthésié pour le début de la procédure, il a ensuite été réveillé pour la partie la plus délicate de l’opération qui aurait duré deux heures. Deux heures durant lesquelles il a joué des chansons des groupes Deftones et System of a Down, à la demande des chirurgiens.

“Les opérations chirurgicales deviennent en réalité beaucoup plus dangereuses quand le patient est endormi parce que vous pouvez retirer une tumeur qui implique une fonction cérébrale normale et causer de réels dommages sans le savoir”, a expliqué le Dr Ricardo Komotar, directeur du programme sur les tumeurs cérébrales au centre de cancérologie de l’Université de Miami.

Crédit photo : Sylvester Comprehensive Cancer Center at the University of Miami Miller School of Medicine

C’est donc dans une ambiance rock’n’roll que l’opération s’est déroulée avec succès, permettant de retirer l’entièreté de la tumeur. Ainsi, Christian Nolen pourra continuer à faire vibrer des mélodies des cordes de sa guitare, et du bout de ses dix doigts.