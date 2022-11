Une patiente atteinte d'un cancer se fait retirer une tumeur de 70 kg, une première dans le monde médical

En Italie, des chirurgiens ont réussi à retirer une tumeur de 70 kg d’une femme atteinte d’un cancer. La masse tumorale était plus lourde que la patiente en elle-même, ce qui fait de cette opération une première dans le monde médical.

Il y a quelques jours, une jeune femme s’est présentée aux urgences de l’hôpital de Turin, en Italie.

Atteinte d’un cancer des ovaires, elle a immédiatement été intubée et placée sous respirateur artificiel car elle avait beaucoup de mal à respirer.

Crédit photo : iStock

Après quelques examens, les médecins ont remarqué que la femme avait une tumeur de 70 kg qui obstruait son abdomen, comprimait ses poumons et l’empêchait de respirer.

Une tumeur de 70 kg

Cette tumeur était particulièrement impressionnante car elle était encore plus lourde que la patiente en elle-même.

« Il n’existe pas de précédent dans la littérature médicale d’une masse tumorale d’un tel poids. Elle pesait plus que la patiente elle-même. La tumeur a rempli tout le ventre de la patiente jusqu’aux poumons, à tel point qu’elle ne respirait pas », a déclaré l’hôpital Molinette de Turin dans un communiqué.

Crédit photo : Pixabay

Pour retirer la tumeur, les chirurgiens ont commencé par drainer 52 litres de liquide avant de pouvoir enlever la partie solide de la tumeur, qui pesait 25 kg. L’opération s’est bien passée et a été un succès, du jamais vu dans le monde médical.

La patiente a ensuite été placée en réanimation et a intégré une unité de diététique et nutrition quatre jours plus tard. Depuis, elle a pu rentrer chez elle en bonne santé.