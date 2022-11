Suisse : il remporte le jackpot au loto en jouant une suite de chiffres improbable !

En Suisse, un joueur très chanceux a remporté le jackpot au loto choisissant une combinaison de chiffres assez improbables.

En effet, l’homme a gagné 1 million d’euros au loto en jouant les six bons numéros selon la grille suivante : 4, 28, 29, 30, 31 et 32. Comme quoi, même en optant pour une suite de chiffres sans trop y croire, il est possible de devenir riche. Comme d’habitude, et on peut aisément le comprendre, le joueur audacieux n’a pas souhaité que son identité soit rendue publique.

Des numéros simples

Seule information qui a été révélée lors de sa victoire : la Loterie Romande a tout de même indiqué que son ticket avait été validé dans le canton du Valais, situé au sud-ouest du pays, une zone frontalière avec la France. L’heureux gagnant a joué la carte de la simplicité, en ne se prenant sans doute pas vraiment la tête au moment de choisir ses numéros, et cela a payé.

En tout cas, on aurait tous aimé être à sa place !