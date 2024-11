Le salaire moyen en Suisse est tellement élevé qu'il fait halluciner les Français

En quête d’un meilleur salaire, de nombreux Français n’hésitent pas à traverser la frontière suisse quotidiennement pour jouir d’un meilleur niveau de vie. Il faut dire que nos voisins paient bien plus grassement.

Ce n’est un secret pour personne ! La Suisse est l’un des pays où les salaires sont les plus élevés au monde, bien loin devant la France. Ce petit bastion au coeur de l’Europe a la particularité de ne pas faire partie de la zone Euro et d’avoir une économie florissante où le niveau de vie est plus qualitatif.

Ainsi, il arrive que de nombreux travailleurs français tentent leur chance en Suisse, même en résidant en France. Le groupement transfrontalier européen, dont la mission est d’accompagner les travailleurs franco-suisses, estime à 27% la part d’étrangers parmi la population active suisse. Un pourcentage qui grimpe même à plus de 50% dans le canton de Genève.

Au-delà de son paysage rafraîchissant avec ses montagnes et ses lacs, la Suisse attire surtout grâce à ses grilles de rémunérations bien plus élevées qu’en France. En effet, selon l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), le salaire annuel moyen suisse est de 67 409,40 euros bruts, soit l’équivalent de 5 617 euros bruts par mois (4 382 euros net).

Crédit photo : iStock

Travailler en Suisse, le bon plan ?

Des chiffres mirobolants en comparaison avec la France où le salaire annuel moyen est de 38 184 euros bruts, soit 3 182 euros bruts par mois. En revanche, le niveau de salaire élevé en Suisse est aussi compensé par le coût de la vie qui est également plus élevé. Selon l’OFS (organisme de foncier solidaire), le niveau général des prix suisses, que ce soit le logement, le transport ou la nourriture, était supérieur de près de 60% à la moyenne européenne en 2021.

Ainsi, les travailleurs français qui viennent profiter des salaires suisses font le choix de rester vivre en France, à quelques kilomètres de la frontière franco-suisse, afin de vraiment profiter de leur rémunération élevée.

Crédit photo : iStock

En 2021, la Suisse comptait 193 000 Français qui travaillaient dans le pays tout en vivant en France. Ces Français avaient alors le statut de frontalier grâce aux accords bilatéraux passés entre l’Union Européenne et la Suisse, comme l’Accord de libre circulation des personnes (ALCP).

Pour obtenir un permis de travail suisse, le candidat ou son employeur doit faire une demande au canton où réside l’entreprise et produire un contrat de travail. En tant que frontalier, vous recevrez alors le permis G, valable 5 ans pour un CDI ou un CDD de plus d’un an.