Sur TikTok, les touristes américains s'indignent du café consommé en France et en Europe

Le café, c’est la base, mais ça dépend de quel café on parle ! Quand les touristes américains viennent en Europe, ils s’indignent de la façon dont est consommé le café, qui est très différente de la leur.

Lorsqu’on part en voyage à l’étranger, il faut s’attendre au dépaysement culturel, et notamment culinaire. C’est d’ailleurs souvent l’occasion de découvrir des habitudes sociales et gastronomiques que l’on ne connaît pas chez soi. Il ne faut pas donc s’étonner de voir certaines choses fonctionner différemment, comme la consommation de café.

Sur TikTok, des touristes américains n’ont pas caché leur incompréhension face à la manière de servir et consommer du café en Europe. Que ce soit en France, en Espagne ou en Italie, ces touristes se sont plaints de nos habitudes de consommation et même carrément du goût du café.

La raison derrière ces critiques est l’absence presque totale d’un café que les Américains affectionnent particulièrement : le “iced coffee”. Comprenez “café glacé” ! Selon ces touristes, ces cafés sont introuvables en Europe. Une tiktokeuse, Sara Plowman, s’est filmée en train de se résigner à boire plusieurs cafés qui n’ont pas été du tout à son goût.

Sur les commentaires de sa vidéo, de nombreux Européens se sont moqués d’elle, se vantant qu’il s’agissait d’un vrai café, pas comme aux États-Unis. En effet, outre-Atlantique, le café contient souvent plus de sucre, d’arômes et de lait que de caféine. Des boissons à l’image de ce que peut vendre la célèbre firme Starbucks à travers le monde, contenant du caramel, de la cannelle ou de la mousse de lait.

Des critiques un peu fort de café

En Europe, le café se boit court, amer et intense dans une petite tasse quand les Américains se promènent avec des gobelets. Outre la recette, c’est aussi le mode de consommation qui différencie. Une autre influenceuse américaine, Sarah Tonen, s’est étonnée de ne pas pouvoir commander de cafés à n’importe quelle heure de la journée

“Il est 6 h 45, la première chose que je fais après mon réveil c’est d’aller me chercher une tasse de café. Là on me dit que le café n’ouvre pas avant 9 heures ?“ (Sarah Tonen)

Crédit photo : iStock

Sur cette problématique, cela dépend où l’on voyage. La touriste américaine est loin de s’imaginer que la plupart des ménages en France et en Europe ont un objet révolutionnaire qui leur permet de faire du café à domicile, dès le réveil : une cafetière. Ainsi, les cafés qui ouvrent très tôt le matin se font rares, à l’exception de quelques troquets dans les grandes villes. Les Européens n’ont pas non plus tous un Starbucks en bas de chez eux. De plus, aux États-Unis, on trouve plus d’établissements ouverts 24h/24.

Si on ne sert pas de café à 6h45 du matin, cela n’empêche pas l’Union européenne d’être le continent où la consommation de café par habitant est la plus élevée au monde. Quant au iced coffee à l’américaine, il est possible d’en consommer en Europe à condition d’y ajouter sa petite touche. Il suffit de commander un Americano glacé et d’ajouter son propre lait d’avoine, car un Américain ne boit jamais son café sans lait.

Il ne manquerait plus que les céréales pour un petit-déjeuner de champion.