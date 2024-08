«Ils croient qu'on mange ça ?» : une Espagnole horrifiée par les produits des rayons «cuisines du monde» en France

Sur TikTok, une touriste espagnole n’oubliera pas son passage dans un supermarché français. Dans le rayon “cuisines du monde”, elle a été surprise de découvrir certains produits supposés espagnols.

La gastronomie, c’est toujours une question sensible entre les touristes et les locaux. Quand on va à l’étranger, on peut être surpris de voir des produits français dans les supermarchés, dont la qualité n’égale certainement pas celle des vrais bons produits du terroir.

Une touriste espagnole vient d’en faire l’expérience. En vacances en France, elle était curieuse de voir ce que contenait le rayon “cuisines du monde” dans un supermarché. Elle s’est retrouvée face à des spécialités de son pays qu’elle n’a pas vraiment reconnues.

Crédit photo : iStock

Sur TikTok, la dénommée Laura Terciado s’est carrément horrifiée de découvrir des conserves d’olives de la marque Spaña Sol, proposant différentes variétés d’olives qu’elle n’a jamais vu chez elle. Des olives farcies à l’orange, au thon, aux crevettes, au chorizo, au fromage, à l’ail, au citron ou encore aux amandes.

Des fausses spécialités gastronomiques ?

Elle s’insurge de découvrir que les Français pensent que les Espagnols mangent ce genre de spécialités, qui n’existent en réalité pas chez elle, mis à part les olives au citron :

“C’est ça que les Français croient qu’on mange ?!”

Sa vidéo a naturellement fait le tour des réseaux sociaux et de nombreux internautes espagnols ont tout de même tempéré le jugement de Laura Terciado. L’un d’eux a notamment affirmé que les olives aux amandes et les olives au fromage étaient de vraies spécialités espagnoles.

Crédit photo : iStock

Force est de constater que même les Espagnols ne sont pas forcément d’accord avec elle, mais cela ne veut pas dire qu’elle a forcément tort.

En réalité, l’Espagne a une richesse gastronomique très variée selon les provinces et les régions. On ne sait pas de quelle région la TikTokeuse est originaire mais elle serait surprise de découvrir bien d’autres spécialités gastronomiques espagnoles dans d’autres provinces du pays.