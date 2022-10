Surnommé « Nounours », cet homme à l'impressionnante pilosité assume ses poils et ne les raserait pour rien au monde

Portrait d'un homme très poilu qui a décidé d'assumer sa particularité physique.

Être extrêmement velu n’est pas toujours facile à vivre et encore moins dans notre société où l’on accorde beaucoup (trop ?) d’importance à notre apparence.

Pour s’affranchir de ce diktat, certains choisissent toutefois d’assumer leur pilosité et de l’afficher au grand jour.

C’est notamment le cas d’un influenceur qui se fait appeler « Mister Teddy Bear » (« Monsieur Nounours »).

Très actif sur les réseaux sociaux, ce dernier ne passe pas inaperçu avec sa fourrure digne d’un loup-garou !

Très velu, il assume ses poils qu'il a décidé de ne plus raser

Doté d’une impressionnante pilosité, il a en effet décidé d’assumer ses poils qu’il ne raserait pour rien au monde.

Cela fait des années qu’il a ainsi renoncé à s’épiler à la cire, faisant même une croix sur l’épilation au laser.

Crédit photo : @mrteddybeargrr

Crédit photo : @mrteddybeargrr

Aujourd’hui, il se sent plus épanoui que jamais mais cela n’a pas toujours été le cas.

C’est à l’âge de 13 ans, alors en pleine puberté, qu’il s’est aperçu qu’il était beaucoup plus poilu que ses camarades. Cette pilosité excessive est très vite devenue un complexe d’autant que ses petites amies exigeaient de lui qu’il s’épile.

« Malheureusement, dans le passé, j’ai eu des ex-copine qui me faisaient me sentir honteux à cause de mes poils et qui m’obligeaient à les raser », confie-t-il au site LadBible.

Mais un beau jour, il a décidé de dire stop à tout ça !

« Plus jamais ça. Soit tu m’acceptes en tant que loup-garou, soit tu vas ailleurs », lance-t-il ainsi, non sans un certain humour.

Crédit photo : @mrteddybeargrr

Crédit photo : @mrteddybeargrr

Ce choix a changé sa vie et lui a donné le plein de confiance en lui. Aujourd’hui, il est très suivi sur les réseaux sociaux, où il distille des conseils quant à l’entretien des poils ou de la barbe, fabriquant même ses propres lotions.

Admiratifs, bon nombre d’internautes saluent son courage.

Cependant, les mentalités de certains ne changeront pas du jour au lendemain et il arrive parfois que des personnes fassent preuve d’impolitesse, pour ne pas dire plus, envers « Mr Teddy Bear ».

Il raconte :

« Je suis habitué aux réactions des gens à ce stade, mais malheureusement, ils sont toujours choqués (…) Quand je rentre dans une pièce et que les gens me voient porter un débardeur dont je n'ai pas honte, il arrive que quelqu'un me montre du doigt et dise quelque chose sur mon apparence. Le plus souvent, cela se traduit simplement par des inconnus qui demandent s'ils peuvent me caresser comme si j'étais un chien de soutien émotionnel ».

Et de conclure : « Nous allons juste faire un rapide message d'intérêt public : s'il vous plaît, ne caressez jamais un étranger comme s'il était un chien ».

Le message est passé !

Crédit photo : @mrteddybeargrr

Crédit photo : @mrteddybeargrr