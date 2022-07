Une jeune mannequin française harcelée sur la Toile pour ses poils au ventre

Le mannequin Mara Lafontan a dû faire face à de vives critiques sexistes après avoir posé avec des poils sur le ventre. On vous en dit plus.

La guerre des poils n’est malheureusement toujours pas terminée. Une jeune mannequin française, Mara Lafontan, a dû faire face à de vives critiques et à un acharnement sur les réseaux sociaux après avoir posé pour une marque de sous-vêtements et maillots de bain.

Un mannequin harcelé sur les réseaux sociaux

Alors qu’elle a posé en maillot de bain pour Passionata, la marque a dévoilé les photos du shooting sur Instagram le 9 juillet dernier. Quelques heures après le partage des clichés, la jeune femme a été attaquée sur les réseaux sociaux. La raison ? Sa ligne de poils entre le nombril et son pubis, jugée “trop importante” et “dégoutante” par les internautes. Ainsi, sous la publication, les commentaires sexistes et déplacés ont fusés : “Il n’y a rien de beau”, pouvait-on lire ou encore “Même après une grossesse, mon ventre est plus joli” ou bien “Mais là ça fait vraiment dégueulasse.”

L’injonction aux poils

Face à ce déferlement de haine sur la Toile, Mara Lafontan a décidé de prendre la parole via son compte TikTok. La jeune femme de 27 ans s’est exprimée sur l’injonction aux poils : “J’avais bien dit à Passionata que j’avais du duvet du nombril au pubis, et que je ne comptais pas l’enlever (…) J’ai longtemps épilé mes poils… Aujourd’hui, je n’en ai plus rien à faire. Je m’épile quand je veux, et si je n’ai pas envie pendant trois mois, je ne m’épile pas pendant trois mois et ça ne m’empêche pas de sortir en robe. Et de temps en temps, je me dis ‘tiens, j’ai envie’, donc je m’épile. C’est aussi simple que ça !”, a-t-elle lancé sur le réseau social.

La marque Passionata a quant à elle soutenu la jeune femme : “Nous avons à cœur de célébrer les femmes telles qu’elles sont, de représenter tous les corps dans toute leur diversité. À travers nos campagnes nous honorons les choix de chacune, sans distinction”, a indiqué l’enseigne. Le jeune mannequin espère qu’avec cette vidéo partagée sur TikTok, les poils seront enfin démocratisés. Preuve que le chemin est encore long…