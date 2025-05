Dans cette ville, les nouveaux radars vous verbalisent en fonction de vos revenus

L’amende sur le revenu ! Tel est le nouveau mode de sanction imposé par des nouveaux radars installés récemment à San Francisco, qui a lancé une vaste stratégie visant à réduire les décès et les blessures graves dans des zones à risques .

Depuis le mois de mars, la ville de San Francisco expérimente un nouveau dispositif, inédit en Californie (États-Unis). 33 radars automatiques ont été déployés dans des zones considérées à risque, afin de réduire le nombre d’accidents graves et de décès.

Ce déploiement s’inscrit dans la stratégie “Vision Zero”, destinée à éradiquer les décès et les blessures graves sur la voie publique. Ce programme mis en place avec les nouveaux radars débute avec deux mois d’avertissements sans sanctions financières, avant l’envoi effectif des contraventions.

Crédit photo : iStock

Cependant, passée cette phase de tests, de lourdes sanctions progressives pourront être délivrées aux contrevenants. En effet, le barème des amendes commence avec une contravention de 50 dollars pour un excès entre 18 et 24 km/h, 100 dollars pour un excès entre 26 et 40 km/h, 200 dollars pour un excès au-delà de 42 km/h et enfin 500 dollars pour un excès dépassant les 160 km/h.

Un système d’amende pour protéger les plus faibles revenus

La nouveauté, justifiant la période d’essai du dispositif, est que les amendes seront ajustées selon les revenus de contrevenants. Par exemple, les automobilistes à faibles revenus pourront bénéficier d’une réduction de 50%. Un célibataire qui gagne moins de 30 120 dollars par an, ou une famille de six personnes vivant avec 83 920 dollars ou moins par an, pourraient également bénéficier des réductions.

Vous l’aurez compris, ce nouveau mode de sanction tend surtout à ne pas plomber les revenus les plus modestes. De plus, les amendes dressés n’auront aucun impact sur le permis de conduire.

Crédit photo : Getty Images

Conformément à la législation en vigueur, les dispositifs n’utiliseront pas de reconnaissance faciale, et les plaques d'immatriculation seront les seules données capturées pour émettre les amendes. San Francisco n'est qu'une des six villes concernées par ce projet pilote. Los Angeles, San Jose, Oakland, Glendale et Long Beach suivront avec des dispositifs similaires.

À terme, les résultats de cette expérimentation pourraient influencer l'adoption de radars automatiques dans toute la Californie. Selon les prévisions, jusqu’à 42 000 contraventions pourraient être générées quotidiennement. Parallèlement, la ville continue aussi d'étendre ses caméras de contrôle de feux rouges et ses lecteurs de plaques automatiques, dans un climat de surveillance renforcée, parfois décrié par la population.