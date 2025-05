Un ado n'entraîne qu'un seul côté de son corps pendant 182 jours, le résultat est terrifiant

À 19 ans, un adolescent connu sur les réseaux sociaux s’est lancé un défi alarmant : il n’entraîne qu’un seul côté de son corps, ce qui crée un déséquilibre flagrant.

Quand on fait du sport, on peut faire des expériences qui peuvent s’avérer terrifiantes. C’est notamment ce qu’a fait un adolescent qui a décidé de ne muscler qu’un côté de son corps pendant 182 jours. Âgé de 19 ans, ce jeune homme est connu sous le nom du “roi tordu”. Il est suivi par des milliers d’abonnés sur les réseaux sociaux, où il partage des vidéos de ses entraînements à la salle de sport. Cependant, il n’est pas un modèle à reproduire.

Crédit photo : @thecrookedman10 / Instagram

Depuis plusieurs mois, cet adolescent n’entraîne que le côté gauche de son corps, et les résultats sont terrifiants.

Il est asymétrique

Avec le temps, son trapèze gauche n’a cessé de grossir, ce qui n’est pas le cas du droit. Même chose pour sa jambe gauche et son triceps gauche, qu’il entraîne également. Aujourd’hui, le jeune homme a une silhouette déformée et inclinée. Il n’est plus du tout équilibré ni symétrique.

Crédit photo : @thecrookedman10 / Instagram

La raison de cette transformation est assez floue.

“Je reçois tellement de DMS que je n’ai pas le temps de tous les lire. Je me suis dit que si j’étais trop attirant, alors j’avais besoin de la solution opposée. Quel est le contraire de l’apparence ? Minimiser l’apparence en devenant plus asymétrique. J’ai trouvé une solution et ça a résolu mon problème”, a-t-il expliqué à Lad Bible.

Si l’on ne comprend pas exactement la raison d’une telle transformation, il faut espérer que le jeune homme finisse par se muscler le côté droit pour retrouver une asymétrie et éviter les problèmes de santé. Ce jeune homme n'est pas le seul à faire des expériences étranges à la salle de sport. C'est également le cas de cette femme qui a fait tellement de tractions que ses muscles ont explosé.