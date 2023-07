Une bodybuildeuse américaine se fait critiquer sur son physique, elle répond à ses détracteurs de la plus belle des façons

Aux États-Unis, une bodybuildeuse de 47 ans reçoit de nombreux commentaires déplacés sur sa silhouette musclée. Cette dernière a décidé de clouer le bec à ses détracteurs.

Crédit Photo : Jeanie Welker / Instagram

Jeanie Welker est une culturiste américaine âgée de 47 ans. Cette dernière n’hésite pas à afficher sa silhouette ultra musclée sur les réseaux sociaux.

Sans surprise, celle qui est suivie par plus de 63 000 abonnés sur Instragram est la cible de commentaires déplacés sur son corps. Face à cette situation, la quadragénaire a décidé de bloquer ses détracteurs pour protéger son énergie.

Comme le précise Metro, Jeanie a commencé la musculation en 2008. À l’époque, elle n’avait pas l’intention de devenir une bodybuildeuse professionnelle. Mais, au fil du temps, elle s’est mise à s’entraîner sérieusement avant de participer à des compétitions partout dans le pays.

Crédit Photo : mediadrumworld

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette ancienne miliaire suit une routine sportive très stricte : «Je m’entraîne tous les jours. Lorsque je me sens fatiguée, je prends un jour de repos, mais la plupart du temps, je m’entraîne sept jours sur sept», a indiqué la culturiste au média britannique.

Crédit Photo : Jeanie Welker / Instagram

Crédit Photo : Jeanie Welker / Instagram

La bodybuildeuse reçoit des critiques sur son physique

Depuis qu'elle partage son évolution sur les réseaux sociaux, Jeanie reçoit un grand nombre de critiques sur son corps : «Il y a des personnes qui disent que je ressemble à un homme et que je suis dégoûtante », a révélé la sportive. Face à cette situation, elle a décidé de restreindre l'accès aux commentaires pour tous ses posts pour se préserver.

«Rien de tout cela ne me dérange. Ces gens ne doivent pas comprendre que les hommes et les femmes ont les mêmes muscles qui attendent d'être développés (…) Lorsqu'il s'agit de femmes, j'ai pitié d'elles parce qu'elles ne connaissent pas leur propre potentiel et qu'elles sont probablement limitées dans d'autres aspects de leur vie», a déclaré Jeanie.

Avant d’ajouter : «Elles croient ce que les hommes qui les entourent leur ont dit sur ce à quoi elles doivent ressembler (…) Les femmes musclées sont une menace parce que nous ne ressemblons pas à des femmes qu'ils peuvent contrôler».

Crédit Photo : Jeanie Welker / Instagram

Crédit Photo : Jeanie Welker / Instagram

Elle a affirmé que les commentaires négatifs ne la décourageront pas à s’entraîner : «Est-ce que j’ai l’air de quelqu’un qui se soucie de l’opinion des étrangers ? Bien sûr que non (…) J'ai imposé cette restriction pour que ma page Instagram soit un espace positif(…)».

Parmi ce flot de haine, Jeanie peut heureusement compter sur le soutien de ses fans.

Crédit Photo : Jeanie Welker / Instagram