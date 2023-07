Vivant dans un village au Ghana, il rend tout le monde jaloux grâce à son corps de rêve

Ce coach sportif fait sensation sur les réseaux sociaux, mais avant tout, dans son village natal. Ces prouesses sportives le mettent en avant sur le net où il est devenu le centre de l’attention pour son physique.

Mr Wad, voici comment se fait appeler ce jeune coach sportif originaire du Ghana, en Afrique de l’Ouest. Le jeune homme attire toutes les convoitises et les regards. C’est au sein même de son village que Mr Wad s’entraîne ardemment chaque jour. Il récupère des matériaux usés pour en faire des poids et autres accessoires pour ses séances de musculation.

Outre son dévouement pour le sport, Mr Wad est doté d’un physique à en faire pâlir plus d’un. Mais il le répète, il ne prend aucune substance. Tout vient de son acharnement et de sa volonté dans le sport. Il est à ce propos devenu une référence et un modèle pour son village, et sur le net.

La quête d’un rêve depuis le Ghana

Mr Wad est en effet un homme de son temps. Quand il ne fait pas de sport, il est très dévoué à sa famille, à ses voisins et aux habitants du village. Il dispense des cours de musculation et n’hésite pas à tendre la main à ceux qui en ont besoin.

Depuis huit ans, Mr Wad s’efforce d’être la meilleure version de lui-même, dans l’esprit et dans le corps. Une vertue qu’il tente de transmettre au plus grand nombre, notamment à ses 1,2 million d’abonnés sur Instagram. Son rêve ? Devenir le plus grand bodybuilder de l’histoire du Ghana. Pour cela, Mr Wad s’entraîne sans relâche et fait suivre ses séances de sport au quotidien dans sa salle de musculation aménagée dans son village.

Ses cours sont à destination de tout le monde et l’accent est mis sur l’humilité et la discipline. Selon lui, n’importe qui peut faire de l'exercice, peu importe son but dans la vie. Son mantra, « croire en soi-même ».

