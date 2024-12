David Corenswet, le nouveau Superman, révèle l'entraînement dingue qui lui a permis de prendre 20 kilos pour le film

Choisi pour incarner le nouveau Superman dans le film “Superman : Legacy”, David Corenswet a dû se plier à un entraînement intensif pour prendre beaucoup de muscles. Découvrez sa routine sportive !

1,80 mètre pour 90 kilos, telles étaient les mensurations modestes de David Corenswet au moment d’être retenu pour endosser le costume de Superman. L’acteur a été confronté à un défi de taille puisqu’il devait alors transformer sa carrure plutôt maigre en un physique bien plus musclé.

Pour ce faire, David Corenswet a fait appel aux services de Paolo Mascitti, coach sportif très réputé à Los Angeles. Auprès de son entraîneur, l’acteur a réussi à prendre près de 20 kilos de muscles en suivant un programme spécifique pendant cinq mois.

“David était déjà en bonne forme lorsque nous avons commencé mais son cadre naturellement maigre signifiait que nous devions nous concentrer sur l’ajout d’une masse importante. Il a fini par atteindre un poids de 110 kilos, bien qu’une partie de cette masse ait été réduite au fur et à mesure qu’il se tonifiait pour le tournage”.

Les séances d'entraînement de Corenswet étaient basées sur les principes fondamentaux : une répartition poussée-tirée-jambes. Cette approche, qui met l'accent sur les principaux groupes musculaires à des jours différents, permet à son corps de récupérer tout en maximisant la croissance.

Crédit photo : DC Studios

Journée de poussée (poitrine, épaules, triceps)

Presses à haltères inclinées : 4 séries de 10 répétitions, en se concentrant sur les mouvements négatifs contrôlés.

Presses à banc plat / Cable Fly Superset : Alternez les presses avec haltères et les mouches à poitrine pour cibler toutes les zones de la poitrine.

Presses à épaules au-dessus de la tête : 4 séries de 10 répétitions, en position assise pour plus de stabilité.

Élévations latérales : 4 séries de 12, conçues pour développer des épaules larges et dignes de Superman.

Tractions (dos, biceps)

Tractions : Un exercice de base pour le développement du haut du dos, exécuté jusqu'à l'échec.

Rows avec haltères : 4 séries de 10, en mettant l'accent sur l'amplitude du mouvement.

Tirages latéraux : Concentré sur la surcharge progressive pour développer la largeur.

Curls inversés : Combinant l'activation des avant-bras et des biceps pour une apparence équilibrée des bras.

Crédit photo : Instagram / Paolo Mascitti

Journée jambes (quadriceps, ischio-jambiers, fessiers)

Squats : 4 séries de 8 à 10, en mettant l'accent sur la profondeur et le temps sous tension.

Walking Lunges : Malgré son aversion pour ce mouvement, David Corenswet l'a fait pour renforcer ses jambes et améliorer son équilibre.

Extension des jambes : 4 séries de 12, ciblant les quadriceps avec des mouvements lents et contrôlés.

Lever de jambes à la roumaine : Pour développer les ischio-jambiers et les fessiers, en mettant l'accent sur la forme pour éviter les blessures.

Chaque séance durait environ deux heures et les entraînements étaient structurés autour de la surcharge progressive, une technique qui consiste à augmenter progressivement le poids et les répétitions pour stimuler la croissance musculaire.

Crédit photo : DC Studios

Pour soutenir sa transformation physique, Corenswet consommait 6 000 calories par jour, un surplus important destiné à fournir l'énergie et les nutriments nécessaires à un entraînement intense et à la récupération. Son alimentation était riche en protéines, avec des aliments de base tels que des viandes maigres, des œufs et des boissons protéinées, ainsi que des graisses saines et des glucides complexes.

L'hydratation et la supplémentation ont également joué un rôle clé. Corenswet s'est appuyé sur les acides aminés à chaîne ramifiée pour favoriser la réparation musculaire et sur la créatine pour gagner en force.

Crédit photo : DC Studios

Invité du podcast “Manly Things (Sort Of), David Corenswet s’est confié sur cette prise de poids spectaculaire et a raconté la difficulté de maintenir ce poids tout au long du tournage :

"Je ne pesais pas 110 kilos au début du tournage, mais je pesais 110 kilos au max en préproduction. Et du coup, je ne rentrais plus dans aucun de mes pantalons. Je n’ai pas trouvé vraiment géniale cette transformation, car mon corps ne s'est pas adapté tout de suite au poids supplémentaire. Je me suis rendu compte que je faisais désormais un double XL en enfilant un sweat-shirt Champion lors d'une lecture de script... C’était au sommet de ma masse musculaire. Et puis j’ai lentement perdu du poids avant de commencer à filmer. Quand on a commencé à tourner, je faisais autour de 105 kg."

L'acteur admet que ce rôle de Superman a été "la bonne excuse pour voir ce que cela faisait de prendre autant de poids que possible !". Le nouveau film “Superman : Legacy” sortira le 9 juillet 2025 en France.