Un costume de kebab, vendu presque 11 000 euros, suscite un débat sur sa recette

Au Canada, un homme a déboursé près de 11 000 euros pour s’octroyer… un costume de kebab. Ce dernier suscite un débat sur sa recette. Alors, avec ou sans salades ?

Salade, tomates, avec ou sans oignons, supplément fromage. Plutôt cheddar ou boursin, viande d’agneau ou de dinde ? À travers le monde, le kebab s’est exporté et a été transformé selon les pays, à tel point qu’il existe plein de recettes différentes, y copris au niveau de la viande.

Au Canada, le célèbre sandwich a aussi le droit à sa petite variante, au point de susciter un débat à la suite de la vente aux enchères d’un… costume de kebab !

Le déguisement de ce sandwich à taille humaine mesure 1 mètre 42. Il est composé d’un pain pita garni de tranches de bœuf, d’oignons, de tomates et de laitue, le tout emballé dans un papier d’aluminium. Ce costume s’est vendu plus de 16 000 dollars canadiens, soit plus de 10 000 euros, lors d’une vente aux enchères en ligne au Canada.

Le costume appartenait depuis quelques années à la province de l’Alberta, à l’ouest du pays, mais le gouvernement a décidé de s’en séparer, pour la modique somme de départ de 50 dollars canadiens, soit 34 euros !

Inutile de dire que l’offre a fait fureur car au bout de quelques jours, une offre de 6 000 dollars canadiens (plus de 4 000 euros) était sur la table. Les potentiels acquéreurs étaient légions, plus de 1700 offres ayant été enregistrées, tandis que le costume suscitait le débat pour sa composition.

En effet, parmi les acheteurs potentiels, un désaccord est apparu sur la recette du sandwich, appelé donair au Canada. Le kebab canadien comporte notamment une sauce sucrée à base de lait concentré. Mais le vrai débat se situait autour de la présence de laitue à tel point que certains indiquaient qu’ils la retireraient en cas d’enchère remportée.

Alors, avec ou sans salade ?

Au terme de l’enchère, c’est un certain Adil Asim, propriétaire d’un établissement de kebab et poutines à Edmonton, capitale de la province d’Alberta, qui s’est offert le fameux costume. Pour cela il a donc déboursé plus de 10 000 euros, ce qui lui a donné le droit de trancher le débat.

Pour le restaurateur, le kebab canadien comporte bien de la salade : “Je mange des donairs ici depuis 40 ans et j’en vends depuis 18 ans. Je sais avec certitude qu’environ 90% de ceux vendus dans l’Alberta contiennent de la laitue”, a-t-il indiqué à The Guardian.

Crédit photo : iStock

Adil était en concurrence avec un certain Steve Wallis, qui voulait rendre hommage… à son épouse décédée. En effet, le sandwich lui rappelait leur voyage en Nouvelle-Écosse, à l’est du Canada, avant leur mariage. Il voulait profiter de l’attention médiatique de la vente aux enchères pour récolter des fonds pour la banque alimentaire d’Edmonton.

Les deux “finalistes” s’étaient entendus pour laisser le costume à Adil, à condition de travailler ensemble sur une collecte de fonds. Le restaurateur a accepté et a évoqué l’idée d’organiser un concours de donairs, comestibles ceux-ci.