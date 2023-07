Après avoir dépensé 14 000 euros pour devenir un chien, ce Japonais franchit un nouveau cap dans sa nouvelle vie

L’homme-chien est de retour ! Le Japonais qui a dépensé une fortune pour devenir une boule de poils vient de passer une nouvelle étape : il s’est fait des amis canins.

Il y a plus d’un an, nous vous racontions la folle histoire de Toco, un Japonais qui a dépensé 14 000 euros pour un costume plus vrai que nature de colley. Cet achat lui a permis de réaliser son rêve : celui de devenir un chien.

Crédit Photo : Zeppet / Twitter

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Nippon vit sa passion à fond. En mars dernier, Celui qui documente ses aventures sur sa chaîne Youtube a décidé de s’acheter une cage géante pour dormir dedans.

Mais ce n’est pas tout ! Il a également été promené en laisse pour la première fois. Plus tôt ce mois-ci, l’homme-chien a franchi une nouvelle étape dans son quotidien de canidé : il s’est fait des amis canins.

Dans une vidéo intitulée «Je veux être un animal», on aperçoit Toco renifler d’autres chiens dans un parc et interagir avec eux. Les pitreries de cet amoureux des bêtes ont amusé les passants qui ont fait preuve de curiosité à son égard.

Crédit Photo : I want to be an animal/ Youtube

Une passion difficile à assumer

Malgré le culte qu’il suscite, Toco ne souhaite pas révéler son visage par crainte d’être jugé par ses pairs ou son entourage : «Je ne veux pas que mes hobbies soient connus, surtout par les gens avec qui je travaille», a-t-il indiqué au Daily Mail.

Dans un autre entretien accordé au Daily Mirror, le Japonais a déclaré qu’il n’avait pas encore acquis suffisamment de confiance en lui pour parler de son hobby à certains de ses meilleurs amis.

«Je le dis rarement à mes proches parce que j'ai peur qu'ils me trouvent bizarre. Mes amis et ma famille ont semblé très surpris d'apprendre que j'étais devenu un animal», avait-il confié.

Il y a huit mois, Toco n’avait pas hésité à manger de la nourriture pour chien.