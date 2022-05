Un couple a trouvé un sac McDonald's de 1950 contenant des frites dans un mur pendant des travaux de rénovation

Un couple d’Américains vivant dans l’État de l’Illinois a fait un découverte incroyable. Alors qu’ils faisaient des travaux dans leur maison, il sont tombés totalement par hasard sur un sac McDonald’s vieux de plusieurs décennies.

Crédit : Gracie Jones

Cette trouvaille a eu lieu le 16 avril dernier dans le domicile de Rob et Gracie à Crystal Lake, située à environ 80 km au nord-ouest de Chicago. Mais comment un vieux sac du célèbre fast-food a pu se retrouver dans la maison ? Le mystère reste entier. « Rob était dans la salle de bain en train de remplacer l'ancien appareil de papier toilette. En le retirant, il a remarqué un morceau de tissu enroulé et entassé à l'intérieur du mur » a raconté Gracie à nos confrères de CNN.

« À ce moment-là, nous nous somme regardés tous les deux en nous demandant si nous allions appeler la police parce que nous venions de découvrir les preuves d'une scène de crime ! Nous étions très soulagés d'avoir juste trouvé le vieux sac McDonald’s » confient-ils avec humour. Rob et Gracie ont ensuite emmené le sac dans leur cuisine pour l'ouvrir soigneusement. À l'intérieur, ils ont trouvé deux emballages de hamburger et des frites à moitié mangées, vieilles de plusieurs dizaines d’années.

« Nous avons vu les frites et nous nous sommes dit : 'C'est irréel'. Comment diable ces frites sont-elles encore dans ce sac et comment sont-elles si bien conservées ? C'était fou » a ajouté Gracie. Les frites McDonald's sont généralement connues pour leur goût particulièrement salé, mais le couple a déclaré que ces reliques n'avaient aucune odeur. Le couple a ramassé quelques frites pour connaître leur texture et a été surpris par leur solidité, leur croustillantes et leur couleur brune, malgré leur aspect décrépit.

Crédit : Gracie Jones

Crédit : Gracie Jones

Un McDonald’s vieux de plusieurs décennies

En faisant des recherches sur le logo figurant sur le sac qu'ils ont découvert, le couple a appris qu'il avait été utilisé dans la production de McDonald's de 1955 à 1961, ce qui correspondait avec l’époque de construction de la maison. Rob et Gracie se sont ensuite rendus compte que l'un des premiers McDonald's de la région avait été ouvert au bout de la rue de leur maison en 1959, l'année même de la construction de leur maison. Le sac contenait aussi la mascotte originale de la chaîne de restauration rapide, nommée « Speedee ».

Incroyable, n’est-ce pas ?