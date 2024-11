Lidl met en vente l'accessoire indispensable pour occuper vos longues soirées d'hiver

Parfait pour se détendre et s’exprimer, cet objet vendu par Lidl n’est pas réservé qu’aux pros. Surtout, il est vendu à un prix très abordable.

Lidl met en vente un accessoire qui devrait faire plaisir aux plus créatifs d’entre nous. Parce que lâcher un peu son smartphone et son ordinateur fait du bien de temps en temps, l’enseigne allemande préférée des Français vous offre tout ce dont vous avez besoin pour laisser libre cours à votre créativité.

Nul besoin de débourser une somme astronomique pour s’épanouir avec des outils de pro, Lidl fait un prix cadeau abordable pour tous les porte-monnaies. Petits ou grands, aguerris ou amateurs, pourquoi ne pas opter pour cette mallette à dessin Crelando ?

Derrière son apparence de grosse valise en bois se cache un large choix de couleurs et de crayons. Ne cherchez pas ailleurs, toute la panoplie de l’artiste est enfermée dans ce coffre. En plus, Lidl propose une réduction de 14% pour en faire un prix encore plus mini.

Une mallette à dessin aux multiples crayons

Crédit photo : Lidl

Une fois la valise Crelando ouverte, c’est la caverne d’Ali Baba. Vous ne saurez (presque) plus où donner de la tête tant il y a de choix : 130 crayons de couleur, feutres et pastels à l'huile de haute qualité ; 36 couleurs aquarelle, acrylique et à l'huile lumineuses ou encore 4 pinceaux, 2 crayons à papier et accessoires, énonce l’enseigne sur son site.

Avec la mallette Crelando, vous avez tout une gamme de nuanciers de couleurs : jaune, rouge, violet, bleu… afin de sublimer vos œuvres et ce, quelque soit la matière, crayons, feutres, acrylique.

Crédit photo : Lidl

Pour offrir à Noël et faire naître une vocation ou pour l’essayer sans plus tarder, la mallette Crelando est disponible sur le site de Lidl au prix de 29,99 euros au lieu de 34,99 euros pendant une durée limitée. Parfait pour les journées pluvieuses et froides du moment. Mais ce qu’il y a de mieux, c’est que la mallette peut s’utiliser n’importe quand dans l’année et à tout moment.

Crédit photo : Lidl

Crédit photo : Lidl

Crédit photo : Lidl