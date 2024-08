En balade avec sa petite fille dans un parc national, il découvre, avec stupeur, des dessins de... sexes géants

Le 28 juillet dernier, un père de famille en balade avec sa fille dans un parc national a découvert des… dessins de phallus dans le sable.

Ce n’est vraiment pas le genre d’art qu’on s’attend à apercevoir sur la plage, surtout lorsqu’on est en compagnie d’enfants. Christophe Georget est un photographe qui est spécialisé dans la photographie par drones. Basé sur l’île de la Réunion, il a l'habitude de partager ses clichés sur son compte Facebook Reunionbysat.

Crédit photo : Réunionbysat

Cependant, le 28 juillet dernier, il a découvert des dessins plutôt obscènes à la Plaine des Sables, située dans le Parc National de la Réunion. Il s’agit tout simplement de... sexes masculins géants dessinés dans le sable. Vu leurs tailles, ils étaient aussi visibles en hauteur, ce qui n’a pas manqué d’indigner le photographe.

"Quel message ces gens envoient-ils de La Réunion ? Ce ne sont pas seulement des traces sur le sol, mais une atteinte à l’image de toute l’île. Des photos prises par des drones, avions ou hélicoptères de tourisme révèlent le triste spectacle de ces actes de vandalisme. Ces dessins grotesques innommables et ces prénoms inscrits sur un site protégé ne font que ternir la beauté de notre île et le respect que nous devons à notre patrimoine naturel" (Christophe Georget)

Crédit photo : Réunionbysat

Sur son compte Facebook, il a partagé plusieurs images de sa découverte avec un énorme coup de gueule

"Scandaleux et inadmissible : Il est inacceptable que certains se permettent de dégrader notre paysage de manière aussi vulgaire. Non seulement ces actes montrent un manque de savoir-vivre, mais ils contribuent également à donner une image pas très glamour de La Réunion et à ceux qui viennent admirer sa beauté naturelle" (Christophe Georget)