Cet artiste donne vie aux nuages dans des illustrations adorables et poétiques

Vous aimez passer du temps à regarder les nuages et à les transformer en animaux ou objets du quotidien ? L’artiste Monse Ascencio en a fait sa passion. Découvrez ses illustrations adorables.

Vous avez souvent la tête dans les nuages ? Vous aimez passer du temps à regarder le ciel et à transformer les nuages que vous voyez en animaux ou en objets du quotidien ? Si oui, le travail de Monse Ascencio devrait vous plaire. Cet artiste mexicain réalise des illustrations à partir des nuages qu’il prend en photo. Ainsi, il transforme les nuages qu’il voit dans le ciel en animaux et en petites créatures adorables. Des illustrations poétiques à découvrir sans plus attendre.

“Utiliser des nuages pour imaginer des animaux ou des choses, c’est quelque chose que j’ai fait toute ma vie ! Quand j’étais petit, je me souviens avoir regardé le ciel et imaginé un défilé d’animaux et d’objets flottant dans les nuages. Je pense qu’il est bon de laisser libre cours à son imagination de temps en temps et d’avoir un petit avant-goût de ce qu’était la vie lorsque nous étions des enfants insouciants”, a confié Monse Ascencio à Bored Panda.

Crédit photo : Monse Ascencio

Des animaux dans les nuages

Le travail de Monse Ascencio consiste à détourner des photographies de nuages pour les transformer en grosses peluches. Sa série de photographies, intitulée “Rayando nubes”, lui permet de laisser libre court à son imagination.

Crédit photo : Monse Ascencio

Pour réaliser ses oeuvres, l’artiste passe du temps à regarder les nuages jusqu’à ce que l’un d’eux lui évoque quelque chose. Puis, il le prend immédiatement en photo et ouvre une application de dessin sur son téléphone portable pour dessiner ce qu’il imagine sur le nuage afin de lui donner vie.

“Je pense que chercher et dessiner des animaux dans les nuages est très relaxant pour moi car il y a des jours où je me sens anxieux et stressé et dessiner m’aide à calmer mon esprit. C’est un bon moyen de se déconnecter de la vie trépidante d’aujourd’hui et de profiter de choses simples et belles, comme regarder le ciel et constater qu’il y a tout un univers qui attend d’être découvert”, a confié l’artiste.

Sans plus attendre, voici une sélection des illustrations les plus mignonnes réalisées par Monse Ascencio, pour faire le plein de douceur et de poésie.

Crédit photo : Monse Ascencio

Crédit photo : Monse Ascencio

Crédit photo : Monse Ascencio

