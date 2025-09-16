Auchan : un employé chante trop fort, il est mis à pied... ses collègues se vengent en chantant tous ensemble dans le magasin

Un salarié d’un magasin Auchan a été mis à pied parce qu’il chantait “trop fort”, alors qu’il mettait des produits en rayon le matin. Pour le soutenir, ses collègues ont décidé… de monter une chorale !

À Louvroil, dans le Nord, des actions s’organisent pour soutenir Thomas, un salarié d'un magasin Auchan âgé de 47 ans. En 2023, Thomas a été mis à pied pendant une journée. La raison ? Il chantait “trop fort”, selon la direction du magasin. En effet, l’employé a commencé à pousser la chansonnette alors qu’il mettait des produits en rayon, entre 4h et 8h du matin.

Crédit photo : iStock

Pour rappel, aucun client ne se trouvait dans le magasin à cette heure là. En plus de cela, Thomas travaille dans ce supermarché depuis 24 ans. Mais ces arguments n’ont pas convaincu la direction, qui a décidé de sanctionner Thomas.

“Se lever à 4h du matin pour commencer à 5h, mettre en rayon, c’est fastidieux. Essayer de mettre un peu d’ambiance, ce n’est pas désagréable, on va dire. Donc voilà, on vit dans un monde un petit peu difficile, les gens ont des problèmes, je peux comprendre, les gens sont aigris, mais il faut essayer de rester positif”, a expliqué Thomas à France 3.

Ses collègues montent une chorale

En juin 2025, l’affaire a été portée aux prud’hommes et Thomas a obtenu gain de cause. Cependant, Auchan a décidé de faire appel le 10 juillet dernier et la procédure est toujours en cours.

“Selon eux, ça polluait les conditions de travail, ça gênait les collègues. Si aujourd’hui la chanson gêne, demain ça va peut-être être le fait de siffler, ça sera peut-être un collègue qui passe trop de temps aux toilettes ou parce qu’il discute avec un autre”, a déclaré un délégué syndical Auchan Retail France, à Ouest-France.

Crédit photo :CFDT Auchan zone de vie Maubeuge / Facebook

La mise à pied de Thomas est injuste pour les autres salariés du magasin et les représentants syndicaux. Afin de soutenir leur collègue et dénoncer la décision de la direction, ils ont eu l’idée de monter une chorale dans le magasin.

“Si on ne se rassemble pas, s’il n’y a pas d’entraide, ça sert à quoi de vivre ? Ça sert à quoi d’exister ? On se fera manger tout cru ! Il y a des personnes qui ne sont pas venues, peut-être par peur, peut-être par leur décision, je ne sais pas, mais ça peut leur arriver à tous. Il ne faut pas l’oublier”, a déclaré Jean-Claude Mascaut, un autre employé du magasin, à France 3.

Samedi 13 septembre, les employés du supermarché ont formé une chorale dans les rayons du magasin et ont chanté de grands classiques français comme “En chantant” de Michel Sardou ou “Chante la vie chante” de Michel Fugain. Ils avaient également imprimé les paroles sur des feuilles qu’ils ont distribuées aux clients, qui se sont joints à eux.

Crédit photo : CFDT Auchan zone de vie Maubeuge / Facebook

Pour le moment, l’entreprise Auchan n’a pas réagi à cette manifestation. De nouvelles actions devraient être menées à l’avenir en attendant la décision de la cour d’appel de Douai. Thomas n'est pas le premier employé à avoir reçu une sanction injustement au travail. C'est également le cas de cet homme qui s'est fait virer parce qu'il ne voulait pas boire d'alcool à outrance avec ses collègues. La justice lui a finalement donné raison puisqu'il a reçu 500 000 euros d'indemnités.