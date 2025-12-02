La somme d'argent folle que Mariah Carey touche chaque année avec sa chanson « All I Want For Christmas »

Mariah Carey devrait encore ambiancer notre mois de décembre et nos fêtes de fin d’année avec son titre culte « All I Want For Christmas ». La chanson fait un carton depuis plus de trente ans et rapporte gros à l’artiste chaque année.

La chanson de Noël la plus populaire de tous les temps

Nous sommes en décembre et c’est l’heure pour Mariah Carey d’occuper les ondes radios durant tout le mois. Chaque année, à la même période, c’est la même rengaine : la pop star est une nouvelle fois au cœur des fêtes de Noël avec sa chanson « All I Want For Christmas ».

Si son tube est désormais iconique et indissociable des fêtes de fin d’année, Mariah Carey a admis être toujours surprise par son succès. Il faut dire que la chanteuse a composé le morceau au début des années 1990 sur un clavier :

« Mon objectif était de créer quelque chose d'intemporel, pour que ça ne ressemble pas aux années 90. J'aime vraiment, sincèrement, les fêtes. Ce n'est pas artificiel », précisait-elle dans une interview.

Une chanson qui rapporte une fortune à Mariah Carey

Crédit photo : Getty Images

Mariah Carey a bien fait de vouloir composer une chanson qui soit intemporelle. Trente-et-un ans après sa sortie, « All I Want For Christmas » est la chanson de Noël la plus écoutée en streaming de tous les temps. D’ailleurs, elle rapporte à la star entre 2 et 3 millions d’euros chaque année.

Depuis sa sortie en 1994, la chanson aurait rapporté en tout près de 85 millions d’euros, selon une information dévoilée en 2023. Mais ce n’est pas que pour cela que Mariah Carey avoue « attendre Noël avec impatience toute l'année. »

« Ma famille et moi allons à Aspen [célèbre station de ski de luxe prisée des célébrités, ndlr], qui est mon endroit préféré pour fêter Noël car il y neige toujours et c'est l'un des plus beaux endroits qui soient », confiait-elle récemment au Sun.

Mariah Carey est sans doute l’artiste dont la chanson de Noël rapporte le plus. À titre de comparaison, « Last Christmas » de Wham! rapporterait entre 258 000 et 404 000 euros aux ayants droits. On est donc bien loin des 3 millions de « All I Want For Christmas ».