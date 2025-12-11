“La seule solution” : le député Aymeric Caron propose la semaine de travail de 15 heures et devient la risée d'internet

Ce mercredi 10 décembre, un député a annoncé vouloir réduire de manière radicale le temps de travail en France en passant à la semaine… de 15 heures. Une proposition qui fait débat.

Alors que François Bayrou proposait en août dernier de supprimer deux jours fériés pour réduire la dette publique, une autre mesure choc vient d’être proposée. Aymeric Caron, ex-député de La France Insoumise (LFI), demande “une rupture radicale” dans le monde du travail en réduisant significativement le temps de travail.

Crédit photo : iStock

Si la semaine de quatre jours fait de plus en plus d’adeptes, comme aux Pays-Bas où les employés sont plus heureux et où l’économie reste stable, Aymeric Caron veut aller encore plus loin.

15 heures de travail par semaine

Actuellement, la majorité des employés français suivent la semaine de 35 heures. Cependant, Aymeric Caron voudrait quant à lui passer à la semaine de 15 heures, estimant qu’il s’agit de “la seule solution”.

“La semaine de 15 heures sera à terme la seule solution et elle permettra d’émanciper réellement les citoyennes et citoyens”, a-t-il indiqué sur X ce mercredi 10 décembre.

Pour faire valoir son idée, le député s’appuie sur l’économiste britannique John Maynard Keynes qui avait prédit qu’en 2030, “la semaine de 15 heures serait suffisante pour satisfaire les besoins et produire les richesses nécessaires à notre société”, comme le rapporte Le Parisien.

Les internautes réagissent

Aymeric Caron aimerait donc instaurer une réduction progressive du temps du travail qui passerait de 35 à 32 heures, puis 20 heures, pour arriver aux 15 heures par semaine. Ce n’est pas la première fois que cette idée est proposée puisqu’elle était déjà dans le programme du Nouveau Front Populaire aux dernières élections législatives.

Cette proposition choc fait débat puisque les internautes ont été nombreux à réagir à la proposition du député sur X.

“Si moi, médecin, je ne bosse que 15 heures par semaine, ça risque de ne pas couvrir tes besoins par contre, ni ceux de la population générale”, “Rassurez-moi c’est un fake ?” “Moi je veux 0 heure de travail mais une retraite à 30 ans et 12 000 euros par mois, merci”, “Et combien t’es payé pour 15 heures ? Si avec 500 euros tu couvres tes besoins c’est que tu es encore chez tes parents”, ont commenté les internautes.

Mais ce n’est pas tout. En plus de cette idée, Aymeric Caron plaide également pour un congé parental allant jusqu’à… cinq ans.

“Il faut donner la possibilité aux parents qui le souhaitent de prendre soin eux-mêmes de leurs enfants au moins pendant les 5 premières années de la vie, car ce sont les plus importantes. Il est stupide qu’un parent aille travailler pour pouvoir payer la crèche ou la nounou”, estime l’élu, selon des propos rapportés par RMC.

Des mesures qui font beaucoup parler. Et vous, qu’en pensez-vous ?