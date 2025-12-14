Il marche 22 km pour se rendre au travail, son patron lui offre une voiture !

Tombé en panne de voiture la veille de son premier jour de travail, Walter Carr n’a pas hésité à marcher 32 kilomètres en pleine nuit afin d’arriver à l’heure. Impressionné par son dévouement, son patron lui a offert une voiture.

C'est une leçon de motivation et de persévérance pour tous. Walter Carr, un jeune homme vivant en Alabama (États-Unis), s’apprêtait à commencer son nouveau travail dans une entreprise de déménagement.

Malheureusement, la veille de sa prise de fonctions, sa voiture tombe en panne. Au lieu d'appeler son patron pour lui expliquer sa situation, Walter a entrepris un périple nocturne pour être présent à l’heure pour son premier jour.Il prit, donc, la décision de partir tôt, très tôt le matin, pour effectuer les 32 kilomètres séparant les villes de Homewood et Pelham, en Alabama.

Alors qu'il était parti à minuit pour entreprendre ce périple, la police locale le trouva vers 4 heures du matin errant sur les bas-côtés de la route. Il avait déjà parcouru 22 kilomètres. Touchés par son histoire et cette énorme détermination, les policiers lui ont offert un petit-déjeuner avant de l'emmener à l'adresse de rendez-vous de son premier déménagement. Grâce aux policiers, Walter est arrivé bien avant tous les autres déménageurs.

Crédit photo : CBS 42

Jenny Hayden Lamey, qui avait demandé les services de la société, attendait les déménageurs depuis tôt dans la matinée. Quand elle vit les agents de police sonner à sa porte, elle eut un peu peur. Ils voulaient lui présenter Walter. Elle lui demanda, s'il voulait monter en attendant ses collègues, mais le jeune homme refusa. Il voulait commencer à travailler.

Son patron impressionné par le dévouement de son nouvel employé

Agréablement surprise par l'envie de Walter, Jenny ne put renoncer à sa demande et commença à l'aider. Pendant ces quelques minutes, la jeune femme interrogea le jeune homme pour en apprendre plus sur sa vie. Walter et sa mère sont de la Nouvelle Orléans, ils ont déménagé après avoir perdu leur maison pendant l'ouragan Katrina…

Crédit photo : CBS 42

Petit à petit, les autres déménageurs sont arrivés dans la matinée. Jenny, fière de Walter et touchée son par histoire, força Walter à raconter sa nuit aux autres déménageurs : « J'ai marché » dit-il avec son humilité habituelle.

Le lendemain, Jenny Hayden lamey, voulait faire part de cette rencontre à d'autres personnes. Elle fit un long post sur Facebook racontant toute cette incroyable histoire.

Il n'aura fallu que de quelques heures pour que son récit devienne viral, jusqu'à arriver aux oreilles de son patron Luke Marklin, directeur général de Bellhops moving. Touché par cette histoire, il fit part de sa fierté de travailler avec une personne comme Walter, sur X :

« Je suis fière d'avoir Walter dans mes équipes ».

Crédit photo : CBS 42

Mais cette belle histoire ne s'arrête pas là. Pour le remercier, Luke Marklin a décidé d'offrir à Walter une voiture, une Ford Escape de 2014. Après ce cadeau, Walter a fondu en larmes dans les bras de son directeur.

Pour couronner le tout, une cagnotte en ligne est lancée pour l'aider à réparer son ancienne voiture. L'élan de solidarité est tellement fort que près de 50 000 euros sont rapidement récoltés. C'est la preuve que son histoire a touché de nombreuses personnes, bien au-delà du cercle automobile et de son entreprise. La longue marche de Walter lui aura valu le respect et l'admiration de sa persévérance, de tous.