1 Français sur 3 n'est pas satisfait de ses conditions de travail, selon une étude

Une enquête a récemment dévoilé que 32% des Français se sont pas satisfaits de leurs conditions de travail, et ce pour plusieurs raisons.

Pour que l’on se sente bien dans notre travail, nous avons besoin que plusieurs critères soient remplis. En effet, 8 Français sur 10 estiment que l’équilibre entre la vie professionelle et la vie privée est un critère plus important que le salaire. Si cette condition n’est pas respectée, les employés risquent le burn-out, bien qu’il existe des habitudes à mettre en place pour éviter cela.

Crédit photo : iStock

Ce jeudi 4 décembre, une enquête a été publiée, réalisée par Odoxa et l’Observatoire de la Qualité de Vie au Travail. 1 081 salariés français ont été interrogés sur leurs conditions de travail.

Les Français insatisfaits

D’après cette étude, 1 Français sur 3 n’est pas satisfait de ses conditions de travail, ce qui représente 32% des actifs français. Ce pourcentage est en hausse de 7 points par rapport à l’année dernière. Les Français sont majoritairement insatisfaits de leur qualité de vie au travail. Pourtant, 91% des personnes interrogées considèrent que ce critère est une priorité au travail. À noter que le niveau d’insatisfaction est plus élevé pour les femmes (35%) et les ouvriers (39%).

Crédit photo : iStock

Mais pour quelles raisons les Français sont-ils insatisfaits ? En première position, on retrouve le manque de reconnaissance au travail pour 52% des personnes interrogées. En plus de cela, 48% estiment que la prévention du stress et de l’épuisement professionnel ne sont pas suffisamment pris en considération par les employeurs. Enfin, 48% se plaignent du recul du télétravail.

“Notre baromètre met en lumière une satisfaction globale des actifs des secteurs privés et publics sur leurs conditions de travail, mais les entreprises doivent revoir leur copie pour mieux répondre à leurs attentes”, a déclaré Jérôme Ballarin, président de l’Observatoire de la Qualité de Vie au Travail, à Capital.

Protéger sa vie privée

Autre point majeur pour les Français : l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Ce critère est fondamental pour les employés, mais 70% des sondés affirment manquer de temps dans leur quotidien. Ce chiffre monte jusqu’à 76% pour les personnes qui vivent en campagne et en région parisienne, à cause du temps passé dans les transports.

À contrario, certaines personnes sont satisfaites de leur travail puisque 54% des personnes interrogées estiment que leur entreprise est à l’écoute de leurs attentes et de leurs besoins, et qu’elle met en place des actions pour améliorer la qualité de vie au travail.