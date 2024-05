Excédé par le bruit des voitures, un enfant de 12 ans installe un faux radar devant sa maison

Mathys, 12 ans, a eu une idée originale pour faire ralentir les automobilistes devant chez lui : transformer sa poubelle en faux radar. L’objectif : limiter les bruits de circulation.

Quand on vit dans une maison au bord de la route, il n’est pas toujours facile de supporter les bruits de circulation. Les vrombissements des moteurs des voitures et des motos peuvent rapidement devenir insupportables quand on est à la recherche de calme.

C’est une situation à laquelle est confronté Mathys, 12 ans. Il vit à Cours-de-Pile, en Dordogne, le long d’une route limitée à 70 km/h. Devant sa maison, les voitures et les motos roulent très vite, ce qui agace le jeune homme.

Un faux radar devant sa maison

Pour cette raison, Mathys a eu une idée : installer un faux radar devant chez lui pour faire ralentir les automobilistes. Pour cela, il a transformé une poubelle en radar. Son système a été installé ce vendredi 10 mai et a déjà fonctionné, puisque son voisin est tombé dans le piège.

“J’ai vu que les automobilistes devant chez moi roulaient vite. J’ai d’abord essayé d’installer un panneau que j’ai fabriqué, mais ça n’a pas marché et vendredi, j’ai trouvé un déguisement de radar à la recyclerie de Bergerac”, a expliqué Mathys.

Crédit photo : France Bleu

Pour seulement 1,40 euro, la mère de Mathys a acheté ce déguisement et l’enfant a pu l’enfiler sur la poubelle, en utilisant des bâtons pour faire tenir le tout.

“Il a plein d’idées, il est très bricoleur, a affirmé la mère du petit garçon. Il est souvent avec son vélo dans le jardin et il voit que ça circule vraiment très vite. Mathys veut que ça bouge, parce que c’est vrai que ça circule beaucoup.”

Des moteurs trop bruyants

Apprenant la situation, le maire du village a été amusé par l’ingéniosité de l’enfant. Mais selon lui, la commune n’est pas confrontée aux excès de vitesse. En revanche, le vrai problème viendrait des bruits des moteurs des véhicules.

“Je pense que certaines personnes sont agacées par un phénomène tout à fait récent et ponctuel avec des motos dont le pot d’échappement a été trafiqué”, a-t-il déclaré à France Bleu.

Il a tout de même appelé le commissariat de Bergerac pour demander plus de contrôles sur cette route. S’il n’est pas légal d’installer un faux radar sur la voie publique, il est possible de le faire sur sa propriété, ce qu’a fait Mathys. Le petit garçon n’est pas le premier à avoir eu cette idée. En Dordogne, un couple a transformé sa boîte aux lettres en faux radar pour faire ralentir les automobilistes et limiter les excès de vitesse dans sa maison. Dans la Manche, un homme a eu l’idée de bricoler un frigo américain pour le transformer en radar.