Il se fait flasher 100 fois par le même radar et doit payer... 28 000 euros d'amende

Alors qu’il ne savait pas qu’un radar se trouvait sur la route le conduisant à son travail, un Italien s’est fait flasher pour excès de vitesse 100 fois en l’espace de six mois. Il doit désormais payer 28 000 euros d’amende.

Quand on conduit, il existe une chose à laquelle nous devons prêter attention : les radars. En cas d’excès de vitesse, nous pouvons nous faire flasher et payer une amende. Les sanctions peuvent être grandes si notre excès de vitesse est important, comme l’a par exemple vécu cet homme contrôlé à 158 km/h au-dessus de la limite autorisée.

Aujourd’hui, les radars sont de plus en plus sophistiqués et ne laissent aucune chance aux automobilistes, comme ces nouveaux radars équipés de l’IA qui risquent de devenir un cauchemar sur la route. Récemment, un Italien a été flashé à de nombreuses reprises par un radar mais, à son grand désespoir, ce dernier était traditionnel et s’est activé chaque fois qu’il était en excès de vitesse.

Une amende de 28 000 euros

L’automobiliste s’est fait flasher 100 fois par le même radar en l’espace de six mois. L’appareil se trouvait sur la route qui relie son domicile à son travail et qu’il emprunte donc tous les jours. Malheureusement pour lui, le radar est caché derrière une haie, le conducteur ignorait donc son existence. Il a été flashé plusieurs fois par jour pendant six mois sur une route limitée à 70 km/h.

Comme le rapporte Sud Ouest, l’homme n’a commis que de petits excès de vitesse qui dépassaient de peu la limite autorisée. Cependant, en cumulant toutes les fois où le radar l’a flashé, l’amende est salée : l’Italien doit aujourd’hui payer 28 000 euros d’amende alors qu’il ne gagne que 1 100 euros par mois.

“Je suis désespéré”, a-t-il confié au journal italien La Stampa.

L’homme espère désormais que les autorités italiennes se montreront indulgentes et accepteront de réduire le montant de la facture. L’Italien assure que le radar est caché derrière une haie de trois mètres de haut et estime que l’appareil n’a pas été installé pour assurer la sécurité routière des automobilistes, mais pour gagner de l’argent. Il n'est malheureusement pas le seul à avoir vécu ce genre de situation. Un autre homme a été flashé à 37 reprises par le même radar et se retrouve lui-aussi avec une énorme amende à payer. Pour l’instant, l'Italien n’a reçu aucune réponse positive des autorités.