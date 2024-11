Un Français bat un record du monde de highline en marchant sur un fil... à 4 832 mètres d'altitude

À 28 ans, Julien Roux a réalisé un véritable exploit : il a battu le record du monde de highline en marchant sur une sangle à 4 832 mètres d’altitude, suspendu entre deux montgolfières.

Julien Roux est un athlète français de 28 ans spécialisé dans la highline, un sport extrême qui consiste à marcher sur une sangle en équilibriste à haute altitude. Cette passion lui est venue à la suite d’un grave accident de ski à l’âge de 18 ans. Paralysé, il a frôlé la mort et après une longue rééducation, il a décidé de repousser ses limites.

"J'ai subi une triple fracture du fémur avec rupture du ligament croisé et hémorragie interne. Les médecins disaient qu'il était très probable que je ne remarche plus jamais comme avant. Mais heureusement, je suis resté déterminé, et c'est là qu'un de mes kinésithérapeutes m'a dit qu'un bon exercice pour ma rééducation serait la slackline. J'ai beaucoup travaillé sur ma respiration et ma cohérence cardiaque pour dompter mon vertige", a expliqué Julien à France 3.